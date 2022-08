La 2e édition du Tahiti Soul Jazz Festival fin septembre

TAHITI, le 29 août 2022 - La deuxième édition du Tahiti Soul Jazz Festival aura lieu fin septembre au motu de l’Intercontinental. Pendant trois jours, des artistes locaux et internationaux venus du mythique French Quarter de la Nouvelle-Orléans partageront la scène.



Le Tahiti Soul Jazz Festival revient pour une deuxième édition. Il est prévu fin septembre et proposera une programmation “spéciale Nouvelle-Orléans”. Cette ville de Louisiane (États-Unis) étant considérée comme le berceau du jazz. Pendant trois jours, des artistes de renom venus directement de la Nouvelle-Orléans et des artistes locaux mettront à l’honneur le jazz, mais aussi la soul, le funk, le R&B.



Des formations et compositions originales



“ On démarrera en douceur avec Michel Poroi et son groupe, puis avec Gabrielle Cavassa ”, annonce Frédéric Dubuis de 2DZ Productions. Il est à l’initiative du Tahiti Soul Jazz Festival qui est, par ailleurs, soutenu par le Pays, la Direction de l’environnement et la mission culturelle du haut-commissariat.





Michel Poroi sera entouré de plusieurs guitaristes dont Sylvio Cicero et Maruarii Ateni. Ensemble, ils rendront hommage à Daniel Benoît avec ses créations. Musicien autodidacte, pianiste à ses heures, Daniel Benoît est un virtuose du jazz qui a joué avec les plus grands. Il est décédé en 2021. Quant à Gabrielle Cavassa, “ c’est une grande voix qui propose des sets plutôt chill, soul ”, précise Frédéric Dubuis. La soirée est d’ailleurs intitulée Soul night. Les influences de Gabrielle Cavassa, chanteuse-compositrice, vont de Billie Holiday à Amy Winehouse en passant par Slum Village et… l’opéra italien. Cette artiste, dont le premier album est sorti en 2020, a été unanimement salué par la critique.



Le lendemain, place au R&B et à la Funky night avec Teiva LC et Erica Falls. Le premier se présentera avec un band original fondé pour l’occasion et composé de Bruno Demougeot (clavier), Joseph Lai (batterie), Teiki Lang (basse et contrebasse) et Ulysse Tetuanui (guitare). “ Teiva est fan de jazz depuis toujours ”, révèle Frédéric Dubuis. “ Il va par exemple reprendre des chansons tahitiennes connues version jazz, funk. Il va poser des paroles tahitiennes sur des morceaux de jazz. Cela sera très différent de ce qu’il fait d’habitude. ” Érica Falls, qui prendra le relai, devrait “ faire groover et danser le public ”. Elle dit que “ la musique est un médicament universel, peu importe la barrière de la langue, j’ai le privilège d’être l’un de ses messagers ” ! Chanteuse de compositrice, elle a longtemps été connue pour être la chanteuse d’un des plus célèbres groupes américains de funk, le Galactic. Elle avance désormais en solo. Elle a été plusieurs fois nominée comme meilleure artiste R&B, meilleur album R&B et meilleure chanteuse. En 2017, elle a remporté le titre de meilleure chanteuse aux Best of the beat awards. “ Ça va dépoter ”, promet Frédéric Dubuis.



Enfin, pour terminer, se retrouveront sur scène le New Orleans Jazz Orchestra (Nojo), mais aussi le Big Band du Conservatoire artistique de Polynésie française et de nombreuses chanteuses du territoire. Le Nojo, créé en 2002 et dirigé par Adonis Rose, se produit en différentes formation : version brass band, seven ou soul. Le public pourra découvrir ces trois versions pendant le festival. Adonis Rose travaille d’ores et déjà avec le Big Band du CAPF sur les morceaux qu’ils joueront ensemble lors de la soirée de clôture. Il sera présent à Tahiti en amont de l’événement pour finaliser le travail engagé.



Une fenêtre sur l’écoresponsabilité



Le festival a pour vocation d’offrir au plus large public l’expérience d’un éco-festival rythmée par des découvertes artistiques. “ C’est une fenêtre sur l’écoresponsabilité et la protection de l’environnement ”, insiste Frédéric Dubuis. Cette philosophie est suivie à tous les niveaux : communication, organisation, restauration… L’événement se veut exemplaire, il montera à ce titre un village de l’environnement le vendredi et le samedi. En 2019 déjà, lors de la première édition du festival, ce village avait réuni une quinzaine d’acteurs, des associations, des établissements publics et des sociétés privées. Cette année, ce sont 30 associations et établissements publics qui ont d’ores et déjà répondu présent. Des acteurs du privé se joindront à eux, saisissant l’occasion pour mettre en avant leur engagement écoresponsable. L’hôtel lui-même qui accueille la deuxième édition du Tahiti Soul Jazz Festival s’engage. Il a promis de réaliser un tri rigoureux des déchets, de bannir les verres en plastiques et de proposer une restauration entièrement réalisée en circuit court.





Pratique



Du jeudi 29 au samedi 1er octobre au motu de l’Intercontinental Tahiti à 18 heures. Village de l’environnement le vendredi de 18 à 22 heures et le samedi de 9 à 22 heures.

Tarif pour les concerts à partir de 3 500 Fcfp. Pass trois soirées disponible. Accès gratuit au village de l’environnement.

La billetterie est ouverte depuis ce lundi 29 août. Les billets sont en vente chez Istore et Smart Store,

Contacts



FB Tahiti Soul Jazz Festival

[email protected]



FB Tahiti Soul Jazz Festival Site internet du Tahiti Soul Jazz Festival.

