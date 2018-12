La 12e édition du Salon Te Noera a Te Rima’i ouvre ses portes à Mamao

Papeete, le 30 novembre 2018 - Le ministre de la Culture et de l’Environnement en charge de l’artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a officiellement ouvert la 12e édition du salon Te Noera Te Rima’i, vendredi 30 novembre, au parc expo de Mamao, à Papeete. Le thème retenu pour cette 12e édition est "Noël ! L’éventail au choix – Noera ! Te rauraa o te tâhirihiri". Le salon fermera ses portes le 24 décembre prochain.



Cette exposition-vente artisanale, organisée par le Comité des artisans " Tahiti i te rima rau " présidé par Nathalie Teariki, est soutenue par le ministère de l’Artisanat et le service de l’Artisanat traditionnel. L'inauguration s'est faite en présence de la ministre de la Famille et des solidarités, Isabelle Sachet.

Comme chaque année, ce salon qui réunit cette année 80 exposants de Tahiti et des îles sera l’occasion de fêter tous ensemble cette période d’amour, de partage et d’offrande. En dehors des multiples démonstrations proposées par le Comité des artisans " Tahiti i te rima rau", le public pourra apprécier la diversité des produits proposés, qu’il s’agisse de linge de maison, d’habillement, de tableaux ou objets de décoration, ou encore d’accessoires de mode.

Au cours de ce salon, les enfants sont mis à l’honneur puisqu’un défilé de mode " spécial enfants " aura lieu le 1er décembre de 13h30 à 14h30. De même, ils auront accès à divers stages d’initiation aux techniques artisanales telles que le tressage ou l’enfilage de coquillages ou de graines.

Intitulée " Tout sur le pareu ", la journée du lundi 3 décembre sera consacrée à la découverte des techniques de peinture sur pareu, traditionnelle et actuelle. Elle s’achèvera à 14h45 par un défilé avec les pareu peints pendant cette journée.

Des masseurs traditionnels, des tatoueurs professionnels et des horticulteurs sont également présents. D’ailleurs, les horticulteurs participent activement cette année puisqu’ils proposeront le samedi 8 décembre à partir de 13h30 une démonstration et explication des différentes utilisations des plantes et fruits (raa’u tahiti, tisanes, confitures, etc…).

Divers concours permettront d’apprécier la capacité de création des artisans, que ce soit table, le tout sur le thème de l’éventail, ainsi que la confection de sautoirs en graines ou en perles, la façon de peindre les pareu ou la réalisation de tableaux de sable. La remise des prix aura lieu le samedi 22 décembre à partir de 10h30.