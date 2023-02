LR: Ciotti destitue Pradié de son poste de numéro 2

Paris, France | AFP | samedi 18/02/2023 - La crise couvait depuis plusieurs semaines: le président des Républicains Eric Ciotti a démis de ses fonctions samedi son numéro 2 Aurélien Pradié dont la surenchère sur les retraites, à contre-courant du parti, avait fini par exaspérer à droite.



"Ses prises de positions répétées (n'étaient) plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine", a justifié le patron des LR dans un communiqué annonçant la destitution du vice-président exécutif.



Dans toute la négociation sur les retraites, Aurélien Pradié a campé sur une ligne intransigeante, menaçant de ne pas voter la réforme alors même que la direction de LR semblait avoir conclu un accord avec le gouvernement.



Le débat s'est cristallisé ces derniers jours sur les carrières longues, le député du Lot réclamant que personne n'ait à cotiser plus de 43 ans pour partir à taux plein.



Une position finalement reprise vendredi dans un amendement de son groupe, et même par Horizons, au point que les oppositions de gauche ont salué les prises de parole du député dans l'hémicycle.



"Qu'il soit applaudi par la Nupes a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase", explique-t-on dans l'entourage d'Eric Ciotti, exaspéré aussi par les atermoiements d'Aurélien Pradié sur un amendement dont il était pourtant cosignataire.



"Il y a un moment où il faut savoir s’arrêter, sauf à ne pas vouloir faire de réforme du tout", a jugé le maire de Meaux et ancien ministre Jean-François Copé, dans le JDD, jugeant la décision de M. Ciotti "inévitable".



Eric Ciotti, qui a pris cette sanction vendredi soir après avoir sondé le groupe, l'a annoncée à Aurélien Pradié par SMS, n'ayant pu le joindre par téléphone.



"Des convictions, ça se défend. Sans relâche", a tweeté, impavide, le député du Lot quelques minutes après l'annonce publique de sa destitution, se félicitant que "même les députés de la majorité rejoignent cette bataille" sur les 43 ans - communiqué d'Horizons à l'appui...



Les proches du sénateur Bruno Retailleau, qui avait lui-même appelé à l'éviction d'Aurélien Pradié il y a une semaine s'il refusait toujours de voter la réforme, ne cachaient pas leur satisfaction. "On ne peut pas être dedans et dehors", a affirmé à l'AFP Othman Nasrou, premier secrétaire général délégué du parti, tandis que le sénateur Stéphane le Rudulier saluait une "clarification idéologique qui réfute un pseudo travaillisme socialo-occitan".



- "Acte d'autorité"-

Avec ses positions tranchées et sa parole parfois rugueuse, Aurélien Pradié exaspérait l'aile libérale et conservatrice du parti, notamment les sénateurs inquiets de voir chaque concession sur les retraites détricoter un texte très proche de leurs propres souhaits.



Dans son communiqué, Eric Ciotti a déploré une "aventure personnelle" qui "ne peut se substituer à l’action collective et à l’esprit de responsabilité".



Une interprétation que récusent les proches du député du Lot: "Aurélien Pradié c'est un collectif sur des valeurs", assure son collègue du Haut-Rhin Raphaël Schellenberger, alors que le député du Lot défend une droite populaire se réclamant de Jacques Chirac.



"Entre le rétrécissement et le rassemblement, j’ai toujours préféré rassembler. C’est la seule façon de reconstruire", a affirmé sur Twitter le président des Hauts-de-France Xavier Betrand, lui aussi du côté de cette "droite sociale" demandant plus d'avancées.



Aurélien Pradié "a saturé les médias au mépris du collectif!" s'agace un cadre du parti, où certains le soupçonnent d'avoir voulu préempter le rapport de force avec Matignon - le député du lot a longuement été appelé par le cabinet d'Elisabeth Borne le week-end dernier.



Au point de fragiliser la position du nouveau président du parti? Un cadre salue un "acte d'autorité" envers le numéro 2, nommé à ce poste après avoir réuni 22% des voix au premier tour de l'élection à la tête de LR en décembre.



Il partageait ce fauteuil avec François-Xavier Bellamy, proche du sénateur Bruno Retailleau qui s'était lui hissé en finale de l'élection.



Quant à une exclusion du parti, elle ne semble pas à l'ordre du jour. "Il n'est pas exclu de LR", assure la secrétaire générale Annie Genevard, pour qui Aurélien Pradié "partage les valeurs" du parti... "mais pas le sens du collectif".