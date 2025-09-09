|
LA MARINE NATIONALE SERVICE DE SOUTIEN DE LA FLOTTE ANTENNE POLYNÉSIE FRANCAISE LANCE UN AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE : SÉCURISATION ET DÉSASSEMBLAGE DU PONTON GRUE DRAVO, ÉLIMINATION DES CAISSONS AMOVIBLES ET DE L'ENSEMBLE "FLECHE/TOURELLE".
Rédigé par Poerani PARAUE le Jeudi 25 Septembre 2025 à 06:00 | Lu 11 fois
|
Positivement vulgaire
09/09/2025
King Gilles, le nouveau docteur Strange
11/09/2025
“Voilà le taudis”
19/09/2025
Les grilles de la synagogue salies de rouge
11/09/2025
|
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX