

L'usine Perrier de Vergèze mise à l'arrêt après un incident dans sa station d'épuration

Marseille, France | AFP | vendredi 12/12/2025 - Le site de production de Perrier à Vergèze (Gard) a été mis à l'arrêt sur décision préfectorale en raison d'un incident dans sa station d'épuration interne, a-t-on appris auprès de la préfecture vendredi, confirmant une information de Radio France.



A la suite d'"une inspection de la Dreal", direction régionale de l'environnement notamment début décembre, "nous avons adressé une mise en demeure, arrivée le 10 décembre, laissant 8 jours à Perrier pour se mettre en conformité", a expliqué à l'AFP la préfecture.



"En attendant cette mise en conformité de leur station d'épuration interne, toutes les lignes sont arrêtées", a-t-elle poursuivi.



Interrogé par l'AFP, Nestlé Waters France a reconnu un "arrêt temporaire de la production lié à la station d'épuration située à côté de l'usine, qui sert à traiter les eaux usées" du site.



Tout en assurant que cet incident "n'a aucun lien avec la sécurité sanitaire de nos eaux minérales naturelles", elle affirme que "la production reprend progressivement".



La filiale de Nestlé Waters indique encore "qu'il n'y a eu aucune pollution" de la Vistre, rivière jouxtant le site. Contactée par l'AFP sur ce sujet, l'ARS n'avait pas encore répondu en fin de matinée.



Selon Radio France, le problème à la station d'épuration proviendrait d'une "désinfection massive de l'usine à l'acide nitrique" à la suite de la détection détection récente d'une bactérie pathogène (pseudomonas aeruginosa) dans un des forages.



Cet arrêt intervient également après que 2.500 palettes de bouteilles ont été bloquées début décembre "en raison d'écarts bactériologiques par rapport aux normes en vigueur", avait alors indiqué l'ARS.



Nestlé Waters est au cœur d'un scandale après avoir admis en 2024 avoir utilisé par le passé des traitements interdits pour ses eaux. Ils ont été remplacés par une microfiltration à 0,2 micron dont la légalité a elle aussi été contestée, l'eau minérale naturelle ne pouvant faire l'objet de désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques.



Nestlé Waters est ensuite passé à une microfiltration à 0,45 micron, ce qui l'a contraint à déposer en juillet de nouvelles demandes d'autorisation préfectorale pour pouvoir continuer à utiliser l'appellation haut de gamme "eau minérale naturelle".



Demandes qui devraient être tranchées au plus tard d'ici fin mars.



le Vendredi 12 Décembre 2025 à 02:17 | Lu 55 fois





