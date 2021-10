L’oxygénothérapie prise en charge par la CPS

Tahiti, le 20 octobre 2021 - La CPS va dorénavant rembourser à 100% les traitements d'oxygénothérapie à court et à long terme.



Certains patients atteints de la covid-19 présentent des complications pulmonaires qui nécessitent de l’oxygénothérapie à court terme. Si les complications pulmonaires persistent au-delà de trois mois, ces patients pourraient nécessiter une oxygénothérapie à long terme. Il a été décidé d’inscrire l’oxygénothérapie à court terme dans la liste des produits et prestations remboursables par la CPS (Caisse de prévoyance sociale) et d’étendre la prise en charge de l’oxygénothérapie à long terme aux patients atteints de la covid-19.



À ce titre, la prescription d’une oxygénothérapie déambulatoire à court terme est prise en charge en tiers payant et à 100% du tarif de responsabilité par les régimes de protection sociale de la Polynésie française, jusqu’au 31 décembre 2021.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Mercredi 20 Octobre 2021 à 17:09 | Lu 138 fois