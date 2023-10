L'ouragan Norma s'affaiblit à l'approche du Mexique

Mexico, Mexique | AFP | vendredi 19/10/2023 - L'ouragan Norma a été rétrogradé en catégorie 3 jeudi en s'approchant des côtes de la Basse-Californie, dans le nord-ouest du Mexique, a annoncé le Centre national des ouragans américain (NHC).



A 04H00 GMT, le phénomène se trouvait à 410 km à l'ouest de Manzanillo, avec des vents de 195 km/h et une allure de 11 km/h, selon le NHC.



L'institut spécialisé prévoit que "Norma continue à s'affaiblir dans les prochains jours", mais que cela reste un ouragan près du sud de la Basse-Californie.



Jeudi matin, Norma s'était renforcé, atteignant la catégorie 4 sur les 5 que compte l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents de 250 km/h.



Selon la trajectoire prévue par la Commission nationale mexicaine de l'eau, Norma devrait toucher terre à deux reprises, d'abord samedi après-midi en tant qu'ouragan dans les environs de la municipalité de San José del Cabo, en Basse-Californie du Sud, puis dimanche en tant que tempête tropicale sur les côtes de l'Etat de Sinaloa.



L'approche du puissant ouragan vers la péninsule, où se trouve la station balnéaire de Los Cabos prisée par les touristes venant des Etats-Unis, a conduit le gouvernement à activer un plan d'urgence national, sous la direction de l'armée. Plus de 6.600 soldats ont ainsi été mis en alerte, selon le secrétariat à la Défense nationale.



Norma devrait toucher la pointe sud de la Basse-Californie samedi, mais avec des vents moins forts, selon le NHC.



"De petites fluctuations d'intensité sont possibles aujourd'hui (jeudi), suivies d'un affaiblissement progressif à partir de vendredi et tout au long du week-end".



La semaine dernière, l'ouest du Mexique a été frappé par un autre puissant ouragan, Lidia, qui a fait deux morts dans les Etats de Jalisco et de Nayarit.



Avec ses longues côtes tant du côté Pacifique qu'Atlantique, le Mexique est régulièrement exposé aux ouragans qui se forment au large.



Une douzaine de dépressions par an sont susceptibles de se transformer en ouragans plus ou moins dévastateurs selon leur point d'entrée.



Le plus puissant jamais enregistré, Patricia, en octobre 2015, avec des vents de 325 km/h, n'avait cependant fait que des dégâts matériels car il était entré sur le territoire par une zone montagneuse inhabitée.