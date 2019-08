PAPEETE, le 8 août 2019 - Papeete Centre Ville lance deux opérations, tous les ans, à quelques jours de la rentrée scolaire. L’idée est de proposer un large panel d’activités et de préparer au mieux les enfants pour la nouvelle année scolaire.



Jeudi, 30 collégiens de Maco Tevane ont reçu leurs fournitures scolaires, dans le cadre de la septième édition l'" opération cartable ".



Le 17 août, place à " Back to School ", une exposition-vente durant laquelle plus de 70 exposants seront donc installés tout autour de la cathédrale. Les familles pourront y découvrir les différentes activités proposées au fenua pour cette nouvelle année scolaires.



Des démonstrations sur scène seront aussi programmées pour cette journée qui démarrera à 9 heures et qui se clôturera à 17 heures.