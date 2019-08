L'odyssée des créateurs de jeux : une formation ludique aux bases du game design

L'Odyssée des créateurs de jeux est organisée comme un jeu, elle est divisé en 2 actes, avec chacun 6 chapitres et 16 missions. Le premier acte (c'est lui qui sera lancé dès le 26 août) se nomme "Approche rationnelle de Game Design", et il "explore les manières dont les jeux sont conçus, y compris les compétences de joueur, les mécaniques de jeu, les paramètres atomiques, ainsi que les signes et leur feedback. L’objectif principal est de faire comprendre aux étudiants comment sont créées les mécaniques novatrices en analysant et en rationalisant différentes structures de jeux."



Viendra ensuite, probablement en 2020, le deuxième acte, nommé "Approche rationnelle de Level Design", où ce sont cette fois les "diverses méthodes pour créer des univers immersifs et offrir aux joueurs des expériences de jeu divertissantes" qui seront abordées. "L’objectif principal est d’aider les étudiants à comprendre comment créer des jeux assurant une diversité, une motivation constante du joueur et un bon flow. De nombreuses pratiques de conception et activités de prototypage contribueront à l’atteinte de cet objectif."



La formation est vraiment conçue comme un jeu, avec un système d'expérience, des classements entre les joueurs, des mini-jeux... Et une histoire. "Le premier acte se déroule dans un univers fictif basé sur la franchise d’Ubisoft appelée For Honor (jeu de combat d’action se déroulant dans un monde médiéval fantastique). Afin d’explorer et de conquérir de nouveaux territoires, les étudiants devront s’aventurer dans différentes régions du monde. Alors qu’ils progressent dans le cours, les étudiants découvrent l’histoire épique de Nagato, un guerrier shinobi. Tout comme lui, ils devront démontrer leurs compétences et mettront leurs connaissances au défi afin de progresser dans la première partie de L’Odyssée. L’histoire de notre héros évoluera au même rythme que leur propre parcours" explique la plaquette de présentation. Tout un programme.



Le Centre National des Arts et Métiers lance cette Odyssée pour la rentrée, le premier acte débutant le 26 août. Le deuxième acte sera organisé fin 2019 ou début 2020. Les étudiants ayant complété les deux actes obtiendront un certificat d’achèvement du cours arborant les logos d’Ubisoft et du Cnam PF.