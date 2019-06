L'observatoire maritime donne la parole aux usagers des archipels

La vocation de cet observatoire maritime est aussi de statuer sur les conditions de délivrance des licences aux armateurs et sur le suivi financier et budgétaire des Obligations de service public prévues par la réglementation polynésienne. Mais ces aspects-là ont provisoirement été laissés de côté. La réunion de vendredi a surtout tourné autour des doléances exprimées par les maires des communes des archipels éloignés : problèmes ou absence de desserte, cherté du fret, problèmes d’infrastructures, problèmes d’approvisionnement en marchandises, etc.Le maire de Maupiti, Woullingson Raufauore, était là pour rappeler à tous l'insuffisance des sept rotations annuelles assurée par la flottille administrative à destination de son île, depuis 2014, et la répercussion négative de cet isolement sur l'activité touristique et agricole. Vendredi pour lui donner raison, un communiqué du ministère de l'équipement annonce l'arrêt des rotations du Tahiti Nui VIII tout le mois de juillet, pour raison technique. A Nuku Hiva, Benoît Kautai a déploré le fait que certains coprahculteurs doivent faire "trois heures de pistes" pour acheminer leur production jusqu'à l'escale du cargo, à Taiohae. Il estime aussi que la navette du groupe Nord de son archipel devient "une urgence" alors que le groupe Sud des Marquises est équipé depuis peu de la navette Te Ata o Hiva. Pour Félix Tokoragi, le maire de Makemo, la partie Est des Tuamotu est trop mal desservie, certains atolls n'étant touchés qu'une fois tous les 2 mois. La représentante de la commune de Rapa, Tiffany Laitame, a pointé l'isolement de son île, dépourvue d'aérodrome, et l'insuffisance des fréquences du Tuhaa Pae, dépourvu de conteneurs réfrigérés.Ce chapelet de doléances, dont certaines très anecdotiques, a régulièrement été ponctué par Jean-Christophe Bouissou, en accord avec les chefs des services administratifs présents, par des promesses de solutions rapides. La Direction des affaires maritime est aujourd’hui en charge de dresser un procès-verbal de cette réunion. Son contenu fera l’objet d’une communication en Conseil des ministres. Un plan d’actions est promis pour 2019 assorti des crédits nécessaires pour réaliser les engagements.En Polynésie française, le transport interinsulaire représente un peu moins de 440 000 tonnes de marchandises et de matériaux transportés en 2018 et près de 50 000 passagers (hors îles du Vent), principalement au sein de l’archipel de la Société. C'est la colonne vertébrale de la collectivité. Cette activité représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 milliards de francs en 2016, que se partagent 14 compagnies maritimes et leurs 24 navires de commerce, avec un maillage de dessertes censé couvrir l’essentiel des 5 millions de km2 du territoire maritime de la Polynésie française, complété par le transport aérien pour les passagers.