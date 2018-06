L'intrus zoophile était en fait l'amant de son mari

Bordeaux, France | AFP | mercredi 06/06/2018 - L'inconnu zoophile était en fait l'amant de son mari: le quotidien Sud-Ouest raconte mercredi les mésaventures aux airs de vaudeville d'une femme des environs d'Agen, dans le Lot-et-Garonne.



Tout commence lorsque la femme rentre à l'improviste chez elle et découvre dans son garage un inconnu vêtu d'un seul t-shirt, tenant le gros chien de la maison par le cou.

L'intrus parvient à s'enfuir mais grâce à son signalement, il est retrouvé par les gendarmes et placé en garde-à-vue, soupçonné de "violation de domicile et tentative de sévices sexuels sur un animal domestique", raconte le journal.

Au fil de l'interrogatoire, l'homme finit par avouer être en fait l'amant du mari, qui se trouvait aussi dans la maison, et avoir voulu faire taire le chien qui aboyait alors que la maîtresse du logis rentrait chez elle.

Les relevés téléphoniques des deux hommes ont corroboré leur liaison et le suspect a été remis en liberté.