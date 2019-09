L'intégration par le sport au collège de Punaauia

" L'idée de cette journée est de faire sortir les enfants de chez eux, d'éviter la sédentarité, l'oisiveté des jeunes et de leur montrer qu'ils peuvent se 'bouger'. Cette matinée permet de leur montrer les activités sportives que nous proposons le mercredi après-midi dans le collège et dans le cadre des associations sportives du collège", note Yvonnick Mermet.



"J'ai remarqué depuis deux ans que j'ai de plus en plus d'enfants qui arrivent le matin fatigués, et cela même au retour des vacances. Quand je discute avec eux, je me rends compte qu'ils ont passé beaucoup de temps, sur leurs tablettes, leurs jeux vidéo… Ils ont du mal à se concentrer, alors c'est bien d'organiser des journées comme ça, car on n'a pas la main chez eux (…). Là, ils décrochent des écrans et se mettent à faire des activités sportives. Il n'y a pas de stigmatisation des élèves. Ils se sentent valorisés par rapport à ce qu'ils font. Chaque élève fait du sport à son niveau", constate Hinaiti Layrle professeur d'histoire-géographie depuis une dizaine d'années au

collège.