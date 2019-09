L’insécurité routière dans le viseur pour la rentrée

"Nos campagnes seront plus efficaces si les jeunes parlent aux jeunes", a insisté le haut-commissaire Dominique Sorain, vendredi matin au lycée professionnel de Faa’a, à la présentation du jeu-concours qu’organise l’Etat en partenariat avec le Pays jusqu’au 23 novembre prochain.Le concours Réalise ta vidéo pour sauver des vies sur les routes est ouvert à tous du 2 septembre au 12 novembre. Deux mois et demi sont donnés aux participants pour transmettre une production audiovisuelle (sketch, court métrage, chanson…) dans laquelle ils partagent leurs expériences sur les routes et où ils livrent les enseignements qu’ils en tirent. L’opération repose sur le principe de la dynamique participative. L’idée est de provoquer un engagement citoyen, de favoriser dans la population une prise de conscience plus large des dégâts de l’insécurité routière et des bonnes manières adopter pour s’en préserver."Il faut partir de la réalité des accidents, ici en Polynésie. L’année dernière sur les 36 morts, 18 avaient moins de 25 ans et étaient conducteurs de deux-roues. Les jeunes sont beaucoup concernés par cela. C’est pour cela qu’avec le président nous avons décidé de lancer cette campagne depuis un lycée. Les jeunes ont des idées de prévention. Et il est intéressant que les jeunes parlent aux jeunes, en la matière. Nos campagnes seront beaucoup plus efficaces comme cela", explique Dominique Sorain.Un jury présélectionnera les 10 vidéos finalistes de ce jeu concours, mi-novembre. Du 14 au 22 novembre, cette présélection sera soumise aux votes du public, via les réseaux sociaux. Celles qui emporteront le plus grand nombre de Like seront récompensées.