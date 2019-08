L’incendie de Paea “fixé mais pas éteint”

PAPEETE, le 26 août 2019 - Le feu qui a débuté samedi dans les hauteurs de Paea et dont on ignore encore l’origine n’est toujours pas éteint. Une trentaine de pompiers sont encore à l’œuvre pour maîtriser l’incendie qui s’est propagé sur un périmètre de 4 kilomètres.



Le feu s’est déclaré samedi après-midi dans les hauteurs de Paea. Il a depuis lors nécessité l’intervention de plus de 125 pompiers venus de toutes les casernes de Tahiti.



Tel que l’explique le Colonel Pierre Masson, directeur de la défense et de la protection civile, “entre samedi soir et dimanche, les deux hélicoptères Dauphin de la 35F ont effectué des centaines de largages qui ont permis de contenir le feu” . Parallèlement, les pompiers ont poursuivi le travail en affrontant des flammes de plus de cinq mètres.



Une nouvelle reconnaissance héliportée, qui a eu lieu ce matin, fait état d’un axe de feu qui mesure 1 700 mètres d’une extrémité à l’autre et d’un tour de feu (périmètre) de 4 kilomètres. Le colonel Masson indique que feu est “fixé mais pas éteint” et que les pompiers vont continuer à travailler sur les lisières qui se trouvent du côté de la mer.