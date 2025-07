L'incendie de Martigues toujours pas maîtrisé, encore 600 pompiers engagés

Martigues, France | AFP | vendredi 18/07/2025 -L'incendie qui dévore la pinède depuis jeudi en fin d'après-midi à Martigues, au nord-ouest de Marseille, n'était toujours pas maîtrisé vendredi à la mi-journée, malgré la mobilisation de centaines de pompiers et de moyens aériens conséquents.



Face au vent les soldats du feu n'ont donc pas atteint "l'objectif" avancé vendredi matin par Bruno Cassette, le sous-préfet de l'arrondissement d'Aix-en-Provence, à savoir "fixer" ce sinistre "d'ici la fin de matinée".



"Depuis 04H00 du matin, le feu est contenu dans son enveloppe, il est stabilisé", avait précisé le représentant de la préfecture lors d'un point de presse sur place, soulignant que 1.052 pompiers au total ont été engagés sur ce sinistre depuis jeudi 19H00.



Six cents pompiers étaient encore déployés sur le terrain, selon le dernier point de situation de la préfecture à 12H30. Appuyés par 250 engins terrestres, les soldats du feu au sol sont également soutenus par des moyens aériens, avec deux Canadair, un hélicoptère bombardier d'eau lourd de type Super Puma et deux hélicoptères bombardiers d'eau légers.



De même un avion Dash est entré en action pour larguer du retardant afin de prévenir une bascule de vent attendue vers 14H00.



Jeudi, avant la tombée de la nuit, neuf avions (sept Canadair et deux Dash) et deux hélicoptères bombardiers d'eau avaient été déployés face aux flammes. "Jamais un feu n'avait mobilisé autant de moyens" cette année dans le département, avait assuré M. Cassette.



- Le souvenir d'août 2020 -



A 12H30, la superficie parcourue par l'incendie était toujours de 240 hectares, et aucune victime n'était à déplorer parmi la population, les deux seuls blessés légers étant des pompiers.



M. Cassette avait annoncé dès le début de matinée la levée du confinement imposé aux habitants de la zone et notamment aux personnes vivant dans deux hameaux de la commune, Saint-Julien et Les Ventrons.



Cet "incendie d'une extrême rapidité a tenu et tient encore les secours en haleine", ont expliqué les pompiers des Bouches-du-Rhône vendredi matin sur X, rappelant que l'accès à la zone touchée par l'incendie restait interdite. Cent cinquante habitants évacués devaient rentrer chez eux à la mi-journée, après avoir passé la nuit, pour une centaine d'entre elles, dans des sites ouverts à Martigues et sur la commune voisine de Sausset-les-Pins.



Quant au bilan matériel et notamment sur les habitations, il est "très rassurant", avait estimé le sous-préfet vendredi matin, "seule une dépendance d'une maison ayant été endommagée, ainsi qu'une exploitation agricole", alors que 120 au total ont été "menacées".



La commune de Martigues avait déjà été frappée par un violent incendie, le 4 août 2020, qui avait parcouru 1.000 hectares et complètement ravagé deux villages-vacances. Des évacuations avaient alors été effectuées par la mer.



Ce nouvel incendie de Martigues est le second d'importance en quelques jours autour de Marseille, après le sinistre du 8 juillet, parti d'une voiture en feu sur le bord de l'autoroute, qui avait parcouru 750 hectares entre les Pennes-Mirabeau et Marseille. Il avait touché 91 bâtiments, dont 60 ont été détruits ou sont désormais inhabitables, principalement dans le quartier marseillais de L'Estaque.



Deux feux partis jeudi dans le Var, près de Fréjus, dont un à la suite de l'éclatement d'un pneu de camion, ont été maîtrisés après avoir parcouru au total une superficie de 30 hectares.



Deux cents pompiers ont passé la nuit sur place pour noyer les braises, un travail "rendu difficile par une accessibilité compliquée", ont-ils précisé.



"En Brocéliande, à Martigues, à Fréjus, partout où les incendies frappent actuellement, nos pompiers livrent bataille", a salué le président Emmanuel Macron sur X: "Ils protègent des vies, nos forêts, notre patrimoine. Je leur exprime notre reconnaissance et notre soutien".