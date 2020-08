L'immeuble Juventin démoli

Tahiti, le 9 août 2020 - ans après avoir acté sa démolition en conseil des ministres, l'immeuble Juventin a été rasé dimanche matin. Le bâtiment avait d'ailleurs été vidés de ses locataires pour des raisons de sécurité.



L'immeuble Juventin, qui abritait l'imprimerie du même nom ou encore la permanence du Tahoeraa, situé à l'angle de l'avenue Pouvanaa et de la rue du général De Gaulle, n'est plus. Dimanche matin, l'entreprise Boyer a démoli le bâtiment. Une décision d'ailleurs actée en conseil des ministre le 16 septembre 2015.



En effet, un rapport de la Socotec avait, en 2011, avait mis en exergue des problèmes de sécurité tels que la non conformité des installations électriques, des défauts d’isolement , ou encore l'absence de dégagement de secours en cas d’incendie. Suite à ce rapport, la commission de sécurité avait alors donné un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de ce bâtiment.



Un agent du bureau Véritas, Sébastien Rolland, présent sur les lieux dimanche matin, la destruction de ce bâtiment, ne pose pas vraiment de "difficultés particulière : " si ce n'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de matériaux amianté. Mais le désamiantage a été fait, et tout les matériaux dangereux ont été retirés, donc il n'y a pas de complexité particulière". La démolition du bâtiment devrait être terminée ce dimanche, puis tous les déchets devraient être évacués "cela va être un peu plus long, et les déchets seront envoyés sur différents centres de traitements". Un bâtiment administratif A3 devrait voir le jour à cette même place. Pour rappel, le Pays avait acquis cet immeuble en 2004, pour 180 millions de Fcfp.