L'immeuble GIP au bord de l'effondrement

Même discours pour Cheyenne. « Je travaille au snack qui est juste à côté, mais si l'immeuble s'effondre, j'aurais jamais le temps de remonter au 5e étage chercher mes enfants. » Pas d’ascenseur dans ce bâtiment, mais des escaliers sombres et exigus. « Vu la rapidité d'évolution, on ne va pas attendre d'avoir des morts pour réagir » s'impatiente Cheyenne. Aux premières loges, les deux femmes tentent de mobiliser l'ensemble des résidents de l'immeuble. La mairie de Ppaeete, l'OPH, le service de l'urbanisme. Rien à faire. « On a fait les signalements, on a essayé de toquer à toutes les portes. Tout le monde est soi-disant en train de se pencher mais la vérité c'est que tout le monde se renvoie la patate chaude » déplore Cheyenne, devenu porte-parole du mouvement par la force des choses.



Hier, une vingtaine d'entre-eux se présenté à la DSP pour une dernière tentative, mobilisant au passage la presse pour alerter le grand public. A défaut de pouvoir y porter plainte contre X, le collectif a enregistré une main courante, sans conviction. « On voulait porter plainte pour non non assistance à personne en danger, mais finalement on a eu un retour de la mairie de Papeete » confie Cheyenne.



Alerté par les médias justement, Patrick Bordet, adjoint au maire chargé de l'urbanisme et de la police, s'est dit choqué par les images. « On n'était pas du tout informé de ce dossier, d'autant que moi que je suis arrivé à la mairie en juin 2020, j'ai demandé à une équipe de venir faire un constat pour savoir qui a construit ce bâtiment, précise l'élu. Il faut d'abord qu'on sache qui gère cet ensemble, qui l'a assuré et le cas échéant auprès de qui. On doit donc retrouver le vrai propriétaire, ou le vrai gestionnaire et l'obliger à faire le nécessaire. »