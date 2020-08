L'île Sacrée se pare de vert

Au PK 2 de la route traversière, une oriflamme indique la promenade des gabbros. Une zone de stationnement a été aménagée et le grand public peut emprunter un sentier de 150 mètres qui permet d’accéder sans difficulté à ces curiosités géologiques. Les gabbros sont des roches magmatiques dont l’affleurement est le résultat de milliers d’années de travail d’érosion. Elles sont caractérisées généralement par des figures dites "en gouttière".

A la hauteur du belvédère de la Faaroa se trouve le sentier de la crête des Macaranga (un arbre endémique de Raiatea et Moorea). Cette petite randonnée de 1,3 km permet d'emprunter le rebord de la caldeira du volcan principal à travers une forêt mésophile naturelle de l’île de Raiatea. Elle permet d’accéder aux plus beaux points de vue sur la vallée de la Faaroa à près de 250 mètres d’altitude et sur la baie de Faatemu au sud de Raiatea. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir la fameuse cigale bleue, la Raiateana oulietea, endémique de l’île.

L'inauguration officielle des deux sentiers, comme celle du jardin botanique de Faaroa, devrait avoir lieu ce mois-ci.

Le Service du tourisme ne s'arrête pas là, avec notamment le projet d'aménagement du belvédère de Faaroa. Les travaux devraient démarrer mi-août pour une durée prévisionnelle de six mois. Le montant du projet est de 25 millions de Fcfp. Raiatea coté montagne vous attend !