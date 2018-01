L'hôpital du Taaone emprunte 590 millions à l'AFD

- Stabilité de l’indice des prix



Au mois de décembre 2017, l'indice des prix à la consommation augmente de 0,5 % et s'établit à 108,07. En glissement sur douze mois, l'indice général des prix à la consommation est stable. Il progresse de 0,5 % en moyenne annuelle entre 2016 et 2017.



L’indice ouvrier baisse de 0,1 % en décembre 2017. Il augmente de 0,1 % en glissement sur douze mois. Hors transport aérien international, l'indice général diminue de 0,1 % en décembre 2017 (- 0,1 % également en glissement sur décembre 2016).



Toujours pour le mois de décembre 2017, l'index du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) augmente de 0,2 %. Cette évolution est principalement liée à la hausse des prix des matériaux chimiques (+ 0,5 %). L'index des Travaux Publics progresse de 0,3 %, celui du Bâtiment, de 0,2 %. Dans le Bâtiment, l'index du Gros Œuvre augmente de 0,2 %, celui du Second Œuvre, de 0,1 %.



Dans les Travaux Publics, l'index du Génie Civil croît de 0,3 % et celui des Travaux Spécialisés, de 0,3 %. Sur l'année 2017, l'index général du BTP progresse de 1,1 % ; l'index du Bâtiment croît de 1,1 % et celui des Travaux Publics, de 1,2 %.



Par ailleurs, les index des Véhicules Légers et de la Construction navale en aluminium augmentent de 0,1 % au mois de décembre. Les index hybrides du Gardiennage, de la Sûreté, des Véhicules de Chantier et de la Fourniture de pièces détachées pour navires, restent stables.



- Fréquentation hôtelière et touristique en hausse pour le 3ème trimestre 2017



L’Institut de la statistique de Polynésie française a rendu public les données relatives à la fréquentation hôtelière des mois de septembre et octobre 2017, ainsi que la fréquentation touristique d’août et septembre 2017.



Après un premier semestre positif à +3,1% de fréquentation touristique globale, le troisième trimestre 2017 s’inscrit dans la même tendance. La saison haute a été marquée par une fréquentation record, avec une progression de +9,9% en juillet, +4,8% en août et +8,3% en septembre, par rapport à l’année précédente. La Polynésie française aura ainsi accueilli 193 374 visiteurs sur les 3 premiers trimestres 2017 (+4,6% par rapport à 2016), dont 150.209 touristes (+3%) et 43.165 excursionnistes (+10,6%).



Pour les touristes en hébergement terrestre, la croissance sur les 9 premiers mois de l’année s’établit à +7%, soit 125 679 touristes (ce qui représente 83,6% des touristes qui séjournent en Polynésie française, et 65% des visiteurs, y compris les excursionnistes). Les touristes en hébergement flottant représentent 16,4% des touristes (24.530 croisiéristes), et 35% de l’ensemble des visiteurs (soit 67.695 croisiéristes et excursionnistes).



Sur le seul mois de septembre, les progressions de la fréquentation touristique les plus notables concernent le marché asiatique +15,5% (1.848 touristes) et le marché français +13,5% (4.357 touristes). La croissance des marchés nord-américains reste stable à +3,9% (5 701 touristes).



Les marchés des Etats-Unis et de la France représentent 51,5% de la fréquentation touristique en Polynésie française. Les marchés nord-américain et européen (avec une très forte influence du marché italien de 1.411 touristes) représentent 72,7% du nombre de touristes. Les marchés représentatifs suivants sont, dans l’ordre, l’Australie (1.158 touristes, en nette progression de 19,6% par rapport à septembre 2016), le Japon (1.125 touristes) et la Nouvelle-Zélande (931 touristes).



L’hôtellerie internationale progresse de +6% en septembre 2017 par rapport à septembre 2016 et progresse de +10% en octobre 2017 par rapport à octobre 2016 — ce qui donne une indication fiable du maintien de la croissance tendancielle des effectifs touristiques au dernier trimestre 2017.



Les coefficients moyens de remplissage s’établissent respectivement à 74,7% en septembre et 76% en octobre. 83 284 chambres sont proposées en hôtellerie classée au dernier trimestre 2017 (contre 74 089 chambres un an auparavant, soit une progression de +12,4%).



En septembre, le nombre global de nuitées touristiques (+12,7% par rapport à septembre 2016 et +4,4% sur l’ensemble des 3 premiers trimestres) et la durée moyenne de séjour en hébergement marchand (+1,4% à 13,9 jours), témoignent de la dynamique de croissance qui s’est installée cette année pour l’ensemble de l’économie touristique.



- Projet de loi du Pays portant actualisation des compétences des sages-femmes



Ce projet de loi du Pays tend à actualiser les compétences des sages-femmes pour leur accorder les mêmes droits que leurs collègues exerçant en métropole.



Dotées d’un pouvoir de diagnostic et d’un droit de prescription, les sages-femmes forment une profession médicale à compétences définies. Jusque-là, celles-ci étaient limitées à des situations précises (consultations de planification familiale et dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus). Ce texte les étend de manière générale en matière de suivi gynécologique de prévention et de contraception. De la même manière, il lève toute restriction dans la prescription d’analyses de biologie et de radiologie, selon les besoins de leurs patientes et des nouveau-nés.

Il leur permet de prescrire des substituts nicotiniques et de pratiquer des vaccinations à leur entourage.



Enfin, le texte modifie l’article 18 de la délibération de l’Assemblée de la Polynésie française du 10 juillet 1997 modifiée portant code de déontologie des sages-femmes qui liste les actes que peuvent effectuer les sages-femmes. Plutôt qu’une liste, il indique que la sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie. Cette rédaction non limitative permet de couvrir tout le champ d’activité de la sage femme.



Le projet de loi du Pays a reçu un avis favorable du conseil de l’ordre des sages-femmes de la Polynésie française, du syndicat de sages-femmes de Polynésie française, et a pris en compte les propositions émises par le conseil territorial de la santé publique.