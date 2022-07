L'hôpital affiche 105 millions de dépenses Covid entre janvier et avril

Tahiti, le 5 juillet 2022 - Le conseil des ministres accorde une subvention de 105 millions de Fcfp au centre hospitalier du Taaone pour compenser les dépenses liées au Covid dans quatre premiers mois de 2022.



Une subvention de 105 millions de Fcfp est accordée par le gouvernement au Centre hospitalier de Polynésie française pour financer les dépenses relatives au Covid engagées par l’établissement de janvier à avril 2022. Sur cette somme, 80 millions de Fcfp sont alloués pour les dépenses de fonctionnement. Le CHPF a traité de nouveaux variants extrêmement contagieux tel qu’Omicron, adossés à une épidémie de grippe relativement importante, l’établissement a maintenu la filière Covid-19 aux urgences et la sectorisation du service ABI en cas de recrudescence des hospitalisations Covid. Pour une meilleure gestion des entrées des patients, le CHPF a en outre mis en place un système de contrôle des Pass sanitaire, en faisant appel à des prestataires conformément à la règlementation en vigueur. Enfin, l’établissement finance, dans le cadre de la sécurisation des parcours de soins, les tests PCR pour les admissions aux urgences, les hospitalisations de jour et les séances selon une procédure interne.



Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 5 Juillet 2022 à 18:59 | Lu 126 fois