L'homme tué dans l'explosion samedi en Californie était le poseur de bombe

Palm Springs, États-Unis | AFP | dimanche 18/05/2025 - L'homme qui est mort dans l'explosion d'une bombe samedi devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée (PMA) en Californie est celui qui avait fabriqué l'engin explosif, ont annoncé dimanche les enquêteurs, évoquant ses "idées nihilistes".



"Nous sommes assez sûrs que l'homme est Guy Edward Bartkus, 25 ans," a déclaré Akil Davis, directeur adjoint du bureau du FBI à Los Angeles, lors d'une conférence de presse. "Nous pensons que c'est lui dont le corps a été trouvé près des restes de la voiture."



Les enquêteurs sont toujours sur les lieux de l'explosion, qui s'est produite samedi matin vers 11H00 devant une clinique de Palm Springs, à trois heures de route à l'est de Los Angeles. La violente déflagration a endommagé plusieurs bâtiments et fait quatre blessés légers, qui ont déjà pu sortir de l'hôpital.



Le mobile de Guy Edward Bartkus, qui n'avait jamais eu affaire à la justice, demeure flou.



"Il avait des idées nihilistes, et il s'agissait d'une attaque ciblée contre les installations de cette clinique spécialisée dans la PMA. Ne vous y trompez pas, nous traitons cette affaire, comme un acte de terrorisme intentionnel", a repris M. Davis.



Les enquêteurs sont à la recherche d'une éventuelle lettre de revendication, et pensent que l'auteur de l'attentat a pu vouloir diffuser en direct en ligne son attaque.



L'engin explosif était dans la voiture du suspect et la détonation a été extrêmement violente, envoyant des débris de la berline à plus de 200 mètres.



"Ce que je peux dire, c'est que nous avons affaire à la plus forte explosion qu'on ait jamais eue dans le sud de la Californie", a encore souligné le directeur adjoint du FBI. "Des débris ont été envoyés à des dizaines de mètres en l'air, à plusieurs rues de distance, vous pouvez imaginer comme cet engin explosif était puissant."



Le FBI dispose aussi d'éléments sur l'emploi du temps du suspect avant son arrivée à la clinique mais ils ont lancé un appel à témoins pour tenter de recueillir davantage d'éléments.



"Je suis absolument certain que la ville est sûre, il n'y a plus de menace à la suite de cet incident", a de son côté tenu à rassurer le chef de la police de Palm Springs, Andrew Mills.