L'homme qui avait séquestré ses filles à Oremu jugé irresponsable

Les forces de l'ordre avaient alors déployé un important dispositif en s'appuyant également sur le Samu et les pompiers. À leur arrivée, le père de famille, qui était jusque-là stationné avec ses enfants devant le domicile de sa mère, avait pris la fuite en franchissant deux barrages et en prenant "un maximum de risques", selon les gendarmes. Les militaires avaient finalement réussi à l'intercepter en le dépassant. Voyant que l'individu prenait l'une de ses filles dans ses bras, ils avaient brisé les vitres du véhicule pour le maîtriser.



Prises en charge et entendues, les deux fillettes avaient expliqué avec leurs mots d'enfants que leur père n'allait "pas bien" en ce moment. Elles avaient relaté une séquestration longue de 48 heures durant laquelle leur papa avait menacé de les brûler. Les enfants n'avaient pas pu boire et devaient faire leurs besoins dans la voiture. Entendu à son tour, le mis en cause avait rapidement été hospitalisé en unité psychiatrique après avoir notamment expliqué qu'il avait eu l'impression d'être une "autre personne" lors de la séquestration de ses fillettes. Le premier expert-psychiatre qui l'avait examiné avait d'ailleurs relevé qu'il souffrait d'une "pathologie non stabilisée", qu'il souffrait de "bouffées délirantes" et que sa dangerosité était "non négligeable"