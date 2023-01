L'homme abattu par les gendarmes "présentait une pathologie psychiatrique"

Tahiti, le 5 janvier 2023 – Le procureur de la République, Hervé Leroy, a tenu une conférence de presse jeudi matin pour revenir sur le décès, mercredi à Taravao, d’un homme abattu par les tirs de riposte de deux gendarmes qu'il venait d'agresser avec une machette. Il a notamment expliqué que “la personne décédée présentait une pathologie psychiatrique” et que les gardes à vue des deux militaires avaient été prolongées.



Mercredi à Taravao, un homme de 30 ans a été abattu par deux gendarmes mobiles qu'il venait d'agresser avec une machette. Si le drame a déjà largement été relayé par les médias, le procureur de la République, Hervé Leroy, a tenu à faire un point sur l'affaire jeudi lors d'une conférence de presse donnée au palais de justice.



Tel que l'a expliqué Hervé Leroy, “le mercredi 4 janvier 2023 vers 9h45, deux militaires de la gendarmerie mobile qui patrouillaient dans leur véhicule sérigraphié ont été requis par une personne se disant victime d’un vol dans son lieu d’habitation. Des riverains leur ont désigné un individu comme l’auteur des faits qui courrait dans une servitude. Les gendarmes s’y sont rendus en actionnant les signaux lumineux et sonores de leur véhicule. Le gendarme passager, chef de patrouille, s'est lancé à la poursuite de l’individu en criant à plusieurs reprises ‘Gendarmerie, arrêtez-vous’.”



Sommation



Alors que le gendarme se trouvait à 15 mètres du fuyard, ce dernier s’est arrêté et a lancé et “une grosse pierre” que le militaire a réussi à esquiver. Ce dernier a ensuite sorti son pistolet à impulsion électrique lorsque “l’individu est venu à son contact en brandissant une machette dont la lame mesurait 35 cm”. Après sommation, le militaire a “ajusté un tir” qui s'est avéré “inefficace”. Son collègue lui est venu en aide “alors que le porteur de la machette avait tenté de mettre plusieurs coups d'arme blanche” au premier gendarme.



Selon le procureur de la République, “le chef de patrouille a alors sorti son arme à feu tandis que l’individu continuait à lui porter plusieurs coups de machette au niveau notamment de la gorge dans l’intention de le tuer ; le gendarme est parvenu à esquiver les coups et a tiré à plusieurs reprises ; pendant que ce gendarme chutait au sol, l’agresseur s’est écroulé.”

Lors de cette conférence de presse, Hervé Leroy a également expliqué que si les gardes à vue des deux gendarmes avaient été prolongées jeudi, les témoins entendus qui se trouvaient sur le lieu des faits ont “corroboré la relation des faits exposée par les deux gendarmes”. En l’état des investigations, il apparaît par ailleurs selon le procureur que “la personne décédée présentait une pathologie psychiatrique et se trouvait en rupture de soins”.