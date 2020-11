L'homme à "l'omelette du fromage", coqueluche d'internet, a été retrouvé

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 09/11/2020 - Il a fait rire dans les chaumières en intervenant, torse nu, dans le direct d'un journaliste français à Washington pour proclamer avec humour son amour de la gastronomie hexagonale: l'homme à "l'omelette du fromage" (sic) a été identifié.



Quelques secondes sur BFMTV pendant les manifestations de joie ayant suivi l'annonce de la victoire de Joe Biden ont valu à cet Américain une rapide notoriété, surtout sur l'internet français mais aussi en Amérique, et c'est le magazine Forbes qui l'a retrouvé.



Il s'appelle donc Meka Anyanetu, a 30 ans et travaille au sein du département d'Etat dans la capitale fédérale américaine, selon Forbes.



C'est samedi que le jeune homme a lancé la désormais célèbre tirade qui a provoqué un fou rire chez le journaliste qui venait de l'interviewer.



"Je suis allé en France, c'est beau! J'ai mangé de l'escargot", s'exclame-t-il, avant d'enchaîner sur "I love croissant, hon hon hon", "I love an omelette du fromage, hon hon hon."



Meka Anyanetu, qui a suivi des cours de français, sait bien qu'on dit une omelette "au" fromage, a-t-il affirmé à Forbes, mais il a expliqué qu'il était à ce moment-là si chamboulé par la nouvelle de l'élection de Joe Biden que lui est juste venu à l'esprit un épisode du dessin animé "Dexter's Laboratory" dans lequel un personnage répète "omelette de fromage, omelette de fromage".



Le journaliste de BFMTV, Maxime Switek, est lui aussi revenu sur l'épisode, racontant avoir été "absolument écroulé de rire" et trouver "complètement dingue" que ce bref moment soit devenu viral.



Meka Anyanetu, qui était torse nu parce que son t-shirt était trempé par le mousseux avec lequel il a fêté l'élection de Joe Biden, veut que les Français le sachent: il les trouve "super", il aime leur pain et il a hâte de retourner en France.



Il a d'ailleurs lancé un appel aux dons pour se payer ce voyage, ainsi qu'un nouveau t-shirt.