L'hommage à Esther Tefana à To'ata

Tahiti, le 30 avril 2022 - Un concert exceptionnel a rendu hommage vendredi soir à To'ata à "La Diva" de la chanson polynésienne Esther Tefana, disparue il y a un an.



Le premier concert Tu’iro’o, impulsé par le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a rendu hommage à celle que tout le monde considère comme « la Diva » de la chanson polynésienne, Esther Tefana. La grande artiste a disparue le 14 avril 2021, et a marqué de son talent et de sa voix unique une période, celle qu’on appelle “La Belle Epoque.” Son parcours de femme engagée auprès de la population méritait également d’être salué. Ce concert a montré que sa vie et son œuvre n’avaient pas disparus avec elle.



L’orchestre symphonique du Conservatoire artistique de Polynésie française, dirigé par Frédéric Rossoni, a participé à cette édition spéciale du Tu’iro’o. Cette formation prestigieuse compte une cinquantaine de musiciens, et est composée d’élèves de haut niveau de l’établissement, de professeurs et de musiciens confirmés. Son Maestro a également procédé aux arrangements des chansons qui ont été interprétées lors du concert.



Plusieurs grands noms de la scène polynésienne ont répondu présents afin de faire revivre au grand public le répertoire exceptionnel de cette chanteuse inoubliable : Maire Arai, Sabrina Laughlin, Teura Puairau, Elise Tahua, Teiva LC, Andy Tupaia, Loïc Tehaeura et Michel Poroi ainsi que Maruarii Ateni qui ont chantés et joués avec le grand orchestre, accompagnés des meilleurs danseurs du Conservatoire. La direction artistique du concert a été confiée à Peterson Cowan, professeur de chant lyrique au Conservatoire. Hier soir, pour le plus grand plaisir des personnes présentes, c’est l »ouvre d’une vie toute entière qui s’est retrouvée magnifiée dans ce concert, un grand moment d’émotion et de tendresse.



D'après communiqué