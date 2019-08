L'histoire du nucléaire mieux enseignée à l'école

Expérimenté à la rentrée 2018, le "cycle 3 à l'école" permet aux élèves de CM2 de suivre la classe de 6e sur leur île d'origine. Ils peuvent ainsi rester un an de plus auprès de leur famille. Cette mesure aide à lutter contre le décrochage scolaire et à la fin de ce cycle, les enfants ont complètement acquis les fondamentaux du niveau de la classe de 6e. "Ce cycle 3 permet de retarder la rupture psycho-affective familiale pour les petits îliens", précise Christelle Lehartel.



Mis en place sur cinq sites l'an dernier à Fakarava, Rimatara, Ua Huka, Fatu Hiva et Tahuata, il est désormais étendu cette année à d'autres sites-écoles aux Tuamotu dans les îles de Anaa et Arutua.