L’hélicoptère en approche aux Marquises

C'est avec un peu de retard que la délégation gouvernementale, menée par le président Edouard Fritch, est arrivée hier matin, à bord d'un ATR 72 d'Air Tahiti, à l'aéroport Jacques Brel de Hiva Oa.



Les membres du gouvernement ont été accueillis par madame le maire, Joelle Frebault, nouvellement élue, aux sons des pahu marquisiens ainsi que du Hakaiki de Hiva Oa. Après la remise des traditionnelles couronnes de fleurs, la délégation s'est dirigée en cortège, escortée par la police municipale et la gendarmerie, vers la mairie située à Atuona. Là, une rencontre avec le nouveau conseil municipal était au programme. Joelle Frebault a présenté son équipe au président et aux membres du gouvernement en leur souhaitant la bienvenue. Elle leur a fait part, lors de son allocution, des axes prioritaires de la commune. L'équipement en eau potable de tous les foyers de l'île ainsi que le logement font partie prioritairement des projets de la nouvelle équipe. En effet il est question de créer un lotissement social destiné aux jeunes, et, plus particulièrement aux jeunes agriculteurs. Le président Fritch a assuré le soutien de son gouvernement à ces projets et son attachement au développement des Marquises. Puis il a félicité la nouvelle équipe non sans un mot envers le maire sortant Etienne Tehaamoana pour le travail déjà effectué ensemble.