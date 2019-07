« L’extension » de l’aéroport de Faa’a discutée à Paris

PAPEETE, le 5 juillet 2019 – Une rencontre interministérielle a eu lieu jeudi à Paris pour évoquer l’avenir de l’aéroport de Tahiti-Faa’a et notamment son extension « dans le cadre de la future concession aéroportuaire ».



Discuté vendredi avec Emmanuel Macron, le développement de l’aéroport de Tahiti-Faa’a avait déjà fait l’objet d’une réunion jeudi avec les ministres des Outre-mer, de la Défense et des Transports. Dans un communiqué diffusé vendredi, la présidence indique qu’une rencontre interministérielle à Paris a porté sur les quatre aéroport d’Etat de Faa’a, Raiatea, Bora Bora et Rangiroa. La gestion de ces trois derniers aéroports devant être cédés au Pays dans les prochains mois.



La présidence explique que l’aéroport de Bora Bora devra être « modernisé et réhaussé en qualité » et que celui de Rangiroa « pourra devenir un aéroport de dégagement ». Mais la rencontre interministérielle a surtout tourné autour de l’aéroport de Faa’a, dont l’infrastructure datant des années 1960 est « devenue obsolète, tant dans le traitement des arrivées-départs, de l’accueil des passagers en situation de confort, de taille des parkings ou encore dans le dimensionnement des espaces aéroportuaires ».



L’objectif est donc de moderniser et de prévoir « l’extension » de l’aéroport. La présidence assurant que l’Etat est aujourd’hui « convaincu de l’exiguïté et de l’inadaptation des installations actuelles compte-tenu de la croissance forte de l’offre de sièges aériens et du tourisme en Polynésie française ». Selon le site Outremers360, l’une des pistes de développement envisagées est « d’échanger la partie civile de l’aéroport avec la partie militaire, où les possibilités d’extension sont plus importantes ».



Un « groupe de travail interministériel » doit donc être pour « élaborer des scénarii de développement de la plateforme aéroportuaire de Tahiti-Faaa dans le cadre de la future concession aéroportuaire ».