L'exposition Les Forces de la liberté présentée à la Maison du combattant

PAPEETE, le 16 août 2018 - Une exposition nationale est proposée à la maison du combattant à Papeete. Intitulée les Forces de la liberté, elle va durer jusqu'au 30 août, elle rend hommage à la résistance lors de la seconde guerre mondiale, aux débarquements, à la libération de la France et la "victoire sur la barbarie nazie".



Les débarquements de juin et d’août 1944 sur les côtes françaises constituent un événement majeur dans la libération du territoire national. L’opération Overlord au Nord (6 juin) et l’opération Anvil rebaptisée Dragoon au Sud (15 août) symbolisent à elles seules la Wehrmacht prise "entre le marteau et l’enclume".



L’exposition Les Forces de la liberté présente le déroulement de l’opération militaire AnvilDragoon, opération décisive réunissant le 15 août 1944, 13 nations autour d’un seul et même objectif : libérer la France du joug nazi. Elle rend hommage à l’engagement des hommes et des femmes qui ont refusé la défaite de la France, l’asservissement de son gouvernement à un pays ennemi et qui se sont battus pour rendre à la République ses droits.



Elle retrace les différentes étapes des forces combattantes partis d’Algérie, d’Italie, de Corse, issus de l’Armée d’Afrique ou de l’Armée coloniale, les engagés volontaires ou mobilisés, les Forces françaises libres et "indigènes" rejoints par les Forces françaises de l’intérieur, combattants des troupes alliées.



Débarqués sur les plages de Provence, ces forcés ont progressé rapidement à l’intérieur des terres pour remonter la vallée du Rhône et faire la jonction en Bourgogne avec les forces débarquées de Normandie. Ensemble, elles ont franchi le Rhin, prélude à une mémorable campagne d’Allemagne permettant à la France de co-signer l’acte de capitulation de l’Allemagne nazie, le 8 mai 1945. Le 15 août 1944 constitue ainsi une date majeure de notre histoire.



Cette exposition a été réalisée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) avec l’aide de son comité scientifique. Plusieurs auteurs ont œuvré : le Lieutenant-colonel Antoine Champeaux, le conservateur du musée des Troupes de Marine, Philippe Roudier (chef de bataillon), les coordinateurs mémoire et communication de PACA (Laetitia Vion et Pascal Coget) et le département mémoire et communication de l’ONACVG. Un comité scientifique constitué du Lieutenant-colonel Antoine Champeaux et du chef de bataillon Philippe Roudier a validé chaque étape.



Cette exposition a été réalisée en 2014 dans le cadre du programme commémoratif exceptionnel mis en place par le ministère de la défense et des anciens combattants pour le 70e anniversaire de la Résistance, des Débarquements, de la libération de la France et de la victoire sur la barbarie nazie. Elle est prêtée aux départements français, de métropole et d’outre-mer, par le biais des services départementaux de l’ONACVG.



D'après communiqué