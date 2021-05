L' exposition Hoho'a sort de son cadre

Les deux lieux d’exposition sont eux-mêmes atypiques

Nous voulions quelque chose de festif, un peu hors norme.

Ainsi nous montrons nos travaux, parlons de nos projets, échangeons sur nos réalisations

TAHITI, le 17 mai 2021 -À l’occasion de l’exposition annuelle de l’association Hoho’a, 47 clichés vont être exposés pendant deux semaines dans deux lieux distincts à Papeete. Les photographies seront différentes dans ces deux lieux. "", précise Brigitte Bouger, la présidente de l’association. Elle est elle-même photographe (lire aussi cet article et se réjouit de la tournure que prennent les événements. Les lieux d’exposition sont la brasserie Hoa, qui accueille ses premières œuvres, et l’espace dédié de Blackstone Productions à Tipaerui. "" Quelque chose qui donne de l’élan à l’art photographique en particulier et à la culture en général.Hoho’a est un rendez-vous donné aux amateurs de photographies depuis douze années. Jusqu’alors, ce rendez-vous mettait en lumière les réalisations des passionnés dans des lieux attendus comme le Musée de Tahiti et des îles, ou bien encore la salle Muriāvai à la Maison de la culture. C’est donc une première que de s’afficher hors cadre. Et cela donne un cachet supplémentaire à l’initiative.Les photographes appelés à s’exprimer pour cette douzième édition n’ont pas eu à illustrer de thème particulier. Ils avaient à présenter deux réalisations chacun sachant qu’une seule d’entre elles serait affichée. Les clichés ont tous été tirés au même format "pour que cela reste cohérent", précise Brigitte Bourger.Les 47 participants (toutes les propositions ont été retenues, il n’y a pas eu de sélection) sont de tout âge (il y trois enfants) et de tout horizon. Ils ont principalement illustré la Polynésie. Certains seront présents lors du vernissage et du cocktail de fin, ainsi que lors des permanences annoncées. Toutes les propositions de tous les participants seront projetées sur écran lors du vernissage et cocktail de fin.Hoho’a est une association dynamique qui, depuis deux ans, a pris le relai de l’association F16. Celle-ci, née en 2009, avait dès 2010 organisé une exposition qui avait remporté un certain succès. Hoho’a vise, comme son aînée, à faire vivre une communauté de passionnés, à donner à cette dernière une visibilité par l’intermédiaire d’expositions. En 2020, l’exposition avait bien démarré à la Maison de la culture, mais elle avait été stoppée dans son élan en raison du confinement.Hoho’a compte une soixantaine de membres qui se réunissent régulièrement en fonction de la disponibilité de chacun. Au programme se trouvent : des soirées de projection de photographies commentées, des sorties sur le terrain. "." En pleine nature, les membres, à l’œuvre, partagent leurs savoirs et expériences, ils troquent des conseils techniques.Un site internet est en cours de construction. Les internautes pourront y retrouver les photographies déjà présentées sous forme de rétrospectives. Les membres pourront de plus renseigner une biographie les concernant, inscrire leurs contacts.Un prochain autre rendez-vous est d’ores et déjà annoncé. Hoho’a reviendra en octobre, salle Muriāvai avec de nouveaux clichés.