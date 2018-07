L’expédition Under the pole a posé l’ancre en Polynésie

PAPEETE, le 2 juillet 2018 - Le Why des expéditions Under the pole se trouve dans la baie d'Opunohu à Moorea. Le navire sillonne les océans du monde avec pour objectif l'étude du milieu sous-marin entre la surface et 150 mètres de profondeur. L'équipage va également développer et éprouver de nouvelles techniques de plongées. Une capsule, unique, devrait être testée dans nos eaux.



Les navigateurs Ghislain, Gaël, Alexis et Armand sont arrivés à Moorea il y a quelques jours. La goélette est ancrée en face du Centre de recherches insulaires et Observatoire de l’environnement (Criobe) avec qui ils débuteront début août le programme Deep Hope (coraux profond) pour les douze mois à venir. En attendant, l’équipe s’affaire au déchargement du conteneur à la réorganisation du WHY.



En 2010, Under the pole I a navigué au Pôle Nord : 45 jours pour révéler la splendeur de la banquise en 52 plongées. En 2014-2015 Under the pole II a duré 21 mois. Elle s’est passée au cœur du Groenland avec un hivernage dans les glaces et les premières plongées à plus de 100 mètres sous la banquise. Under The pole III (2017-2020) est en cours.



Emmanuelle Périé-Bardout qui a lancé le projet avec Ghislain Bardout indiquait dans nos colonne en mars 2018 : " L’objectif global est une meilleure connaissance de nos océans à travers quatre thématiques : la science, le documentaire photo et vidéo, l’éducation (programme pédagogique en lien avec le Ministère de l’éducation Nationale) et la R&D (innovation avec par exemple le programme capsule qui va être développé en Polynésie) ".



En Polynésie, Under The pole a plusieurs missions : une mission sur les coraux mésophotiques, coordonné par le docteur Laetitia Hédouin va durer 10 mois sans interruption. Un autre programme, réalisé en parallèle par Éric Clua, s’intéressera aux requins bouledogues et aux grands requins marteaux. La fin du séjour sera dédié au programme Capsule.