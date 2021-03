L’exonération de la taxe de mise en circulation reconduite dans les îles

Tahiti, le 4 mars 2021 – Le Conseil des ministres a annoncé hier la reconduite du dispositif d’exonération de la taxe de mise en circulation pour les véhicules neufs destinés aux îles autres que Tahiti et Moorea.



L’exonération de taxe de mise en circulation (TMC) pour les véhicules présentant certaines caractéristiques et destinés aux îles autres que Tahiti et Moorea a été mise en œuvre sur les années 2018, 2019 et 2020. Elle a permis aux habitants des îles éloignées d’acquérir, à un coût moindre, des véhicules et a concerné une centaine de véhicules par an.



Pour accompagner la consommation intérieure, principal moteur de l’activité économique actuellement en raison de la fermeture des frontières, ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. L’acquéreur sera tenu de conserver le véhicule pendant au moins 3 ans.