L'ex-vedette de la BBC Huw Edwards reconnaît avoir reçu des images pédopornographiques

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 31/07/2024 - Huw Edwards, longtemps le journaliste et présentateur le plus célèbre de la BBC, a reconnu mercredi la détention de dizaines d'images pédopornographiques reçues par messagerie, une nouvelle affaire portant un coup à la réputation de l'audiovisuel public britannique.



Un an après le scandale qui avait provoqué son retrait de l'antenne et trois mois plus tard sa démission de la BBC, Huw Edwards, 62 ans, s'est présenté en costume sombre et lunettes noires au tribunal de Westminster Magistrates à Londres, où l'attendait une foule de photographes et de caméras de télévision.



Au cours d'une brève audience, il a sobrement répondu "coupable" à la lecture par le juge Paul Goldspring des trois chefs d'inculpation de "réalisation d'images indécentes d'enfants" - ce qui peut signifier la détention d'images électroniques.



Conséquence de ce plaider coupable, le juge prononcera sa peine ultérieurement sans qu'un procès soit organisé.



Le journaliste, indissociable des événements les plus marquants au Royaume-Uni depuis le début des années 2000, reste en liberté sous contrôle judiciaire en attendant une prochaine audience le 16 septembre.



Huw Edwards a présenté pendant 20 ans le journal du soir à 22H00 avant de se retrouver au cœur d'un scandale l'été dernier. Il avait été accusé d'avoir payé un adolescent en échange de photos à caractère sexuel et avait été suspendu.



La police avait dit à l'époque ne pas avoir trouvé d'éléments indiquant qu'une infraction pénale avait été commise. Mais les faits découverts depuis vont bien au-delà des révélations qui avaient tenu les tabloïds en haleine l'été dernier.



Les poursuites portent sur 41 images, certaines concernant un enfant âgé d'entre sept et neuf ans, reçues sur la messagerie WhatsApp entre décembre 2020 et août 2021.



Le journaliste risque 10 ans de prison pour ces faits, même si le parquet a suggéré à l'audience qu'une peine de prison avec sursis, assortie d'une obligation de traitement, pourrait suffire étant donné ses problèmes psychologiques et les "remords sincères" exprimés.



JO et couronnement



Huw Edwards a longtemps été l'un des présentateurs les plus connus de la BBC et le journaliste le mieux payé, avec un salaire pour l'année 2023/2024 de plus de 475.00 livres sterling (plus de 560.000 euros).



Il présentait les soirées électorales et c'est lui qui avait annoncé aux Britanniques la mort de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022.



Il avait aussi commenté en direct le mariage du prince William et de Kate, l'ouverture des Jeux olympiques en 2012 et, plus récemment, le couronnement de Charles III en mai 2023.



Chrétien pratiquant, Huw Edwards est marié et père de cinq enfants.



Il ressort du déroulement des faits décrits par l'accusation pendant l'audience mercredi qu'il échangeait par messagerie électronique avec un homme qui lui envoyait des centaines d'images pornographiques.



Les images illégales, "clairement envoyées avec l'accord de M. Edwards", impliquaient essentiellement des enfants de 13 à 15 ans mais sur certaines figurait un enfant de sept-neuf ans, a précisé le représentant du parquet Ian Hope.



Après la réception d'une vidéo impliquant un garçon âgé d'entre 13 et 15 ans en août 2021, le journaliste avait demandé à son interlocuteur de ne plus lui envoyer d'images "illégales".



L'avocat d'Huw Edwards a insisté sur le fait que son client n'avait fait que recevoir ces images, sans les partager, et a souligné qu'il souffrait de "graves problèmes" de santé mentale et physique.



L'ex-présentateur avait révélé dans un documentaire en 2021 souffrir d'une dépression. Il avait été hospitalisé à la suite du scandale de l'été dernier.



En avril, la BBC avait annoncé sa démission, décidée "sur les conseils de ses médecins".



Sévèrement critiquée pour sa gestion du scandale, l'entreprise publique a réalisé une enquête interne concluant à des insuffisances dans ses procédures pour traiter des plaintes relatives au comportement de ses employés.



Le géant audiovisuel reste traumatisé par sa gestion de plusieurs scandales à caractère sexuel, en premier lieu l'affaire Jimmy Savile, qui a éclaté en 2012 un an après la mort de cet animateur star, auteur de viols et d'autres agressions sexuelles à l'encontre de mineurs pendant des décennies.