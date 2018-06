L'ex-directeur financier de Tahiti Tour et de Tahiti nui travel condamné pour avoir détourné 46 millions

Avant de requérir deux ans de prison dont un an avec sursis, le procureur de la république a affirmé que le prévenu avait agi par « appât du gain » : « devant ce tribunal, nous jugeons parfois des gens qui arrivent devant nous pieds nus car ils n’ont pas les moyens de se payer une paire de chaussures. Ils nous expliquent souvent qu’à leur naissance, ils n’ont pas eu les bonnes cartes en main. Cette fois, nous jugeons le comportement illicite d’un homme qui avait les capacités financières et intellectuelles de faire autrement. Sans discontinuer, pendant trois ans, il a consciencieusement détourné 46 millions de Francs en vue d’un seul et unique objectif : l’appât du gain. »



Pour la défense de Pascal Terzian, son conseil s’est attaché à rappeler le contexte dans lequel son client était arrivé dans la société : « quand il a été engagé dans les sociétés de Franck Falletta, on lui a demandé de fermer les yeux sur des montages particuliers, des vacances payées sous couvert de missions et des avances en cash. Il a reconnu les faits (…) On ne se rend pas compte de l’ivresse que procure cet argent facile. Quand il a commencé à se faire des virements, il n’a plus su s’arrêter. »



L’homme a finalement été condamné à trois ans de prison dont 2 avec sursis. Il devra indemniser les parties civiles et ne pourra plus jamais exercer la profession de comptable.