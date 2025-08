L’ex-compagnon de Nahema Temarii se défend de toute implication dans des affaires d’ice

Tahiti, le 6 août 2025 – Heirani Matapo, “désormais ancien compagnon” de Nahema Temarii et dont le nom n’a jamais été cité, adresse mardi un courrier aux médias pour “faire cesser les atteintes injustifiées à sa réputation et rétablir son honneur”.



Les 30 et 31 juillet derniers, nous avons publié des informations concernant la situation du “compagnon” de la ministre des Sports, et son implication présumée dans le milieu de l’ice. Selon les informations que nous avions recueillies alors, de “sources concordantes provenant du milieu sport, mais aussi d’élus de l’assemblée”, ces faits étaient de nature à expliquer l’arrêté du 29 juillet 2025, par lequel Moetai Brotherson a mis fin aux fonctions gouvernementales de Nahema Temarii.



Ce mardi 5 août, nous recevons de l’avocat de Heirani Matapo, dont le nom n’a pourtant jamais été cité par Tahiti Infos, et “désormais ancien compagnon” de l’ancienne ministre, un courrier visant à “faire cesser les atteintes injustifiées à sa réputation et rétablir son honneur” : “En effet, depuis qu'avec d'autres organes d'information votre médium a indiqué que la démission de Mme la ministre des Sports de Polynésie française serait liée à l'implication de son compagnon connu du monde sportif dans les affaires d'ice, ce dernier subit l'opprobre d'une condamnation publique digne d'une chasse aux sorcières moyenâgeuse”, écrit son avocat. “Sa famille est harcelée et son activité professionnelle respectable d'entrepreneur sérieusement menacée. Or, Monsieur Heirani Matapo n'a jamais été impliqué ou inquiété dans une affaire d'ice ou de stupéfiants quelle qu'elle soit ! Il ne s'agit là que de pure diffamation. Bien au contraire, impliqué dans les milieux sportifs et associatifs, il a toujours combattu ce fléau.”