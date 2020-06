L’ex DAF refuse de rembourser TNT

Tahiti, le 25 juin 2020 - La cour d’appel a examiné jeudi matin le conflit opposant l’ancien directeur administratif et financier de Tahiti Nui Travel (TNT) à son ex-employeur. L’homme, qui avait été reconnu coupable en juin 2018 d’avoir détourné 46 millions de Fcfp, estime en effet que la société ayant depuis été revendue, il n’a plus le devoir de la rembourser.



Le litige opposant l’ancien directeur administratif et financier (DAF) de Tahiti Nui Travel (TNT), Pascal Terzian, à cette même société a été étudié jeudi matin par la cour d’appel de Papeete. L’ex-employé de la société, condamné en juin 2018 à trois ans de prison dont deux avec sursis et à rembourser TNT à hauteur des sommes volées, soit 46 millions de Fcfp, a en effet saisi la juridiction car il affirme qu’il n’est plus redevable de cette somme, au motif que la société a été revendue depuis les faits.



Interrogé jeudi, son avocat, Me Bourion, a en effet expliqué que TNT ne souhaitait pas transmettre les documents relatifs à sa comptabilité et que les dettes de son client n’ "existaient" donc pas : "L’acheteur de l’ex société de Monsieur Falletta n’a pas racheté les créances de mon client. Ce dernier considère donc que les nouveaux propriétaires n’ont pas de créances contre lui puisqu’aucune de ces créances n’apparaît dans la comptabilité de la société. Donc, c’est tout simple, cette créance n’existe pas. Je demande à ce que la société soit transparente et qu’elle fournisse son bilan pour que l’on voie apparaître cette créance. Si elle existe, elle apparaît. Or, elle n’apparaît pas. J’ai demandé des documents précis de comptabilité qu’ils ne veulent pas fournir. Alors j’ai soulevé un incident devant la cour pour qu’elle demande ces documents. Normalement, si la société se sentait véritablement tranquille dans sa position, elle n’aurait rien à cacher."



Pour l’un des avocats de Tahiti Nui Travel, Me Rousseau-Wiart, Pascal Terzian cherche à "gagner du temps" : "La partie adverse réclame des pièces inutiles à la résolution du litige puisque le préjudice des sociétés est toujours existant, à savoir 46 millions de Fcfp. De plus, Monsieur Terzian n’a pas versé un seul franc depuis la commission des faits."