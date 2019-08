L'étudiante britannique qui avait sauté d'un avion à Madagascar était déprimée, selon les enquêteurs

Antananarivo, Madagascar | AFP | jeudi 08/08/2019 - La jeune Britannique morte après avoir sauté d'un avion en vol le mois dernier au-dessus de Madagascar avait connu des difficultés dans ses études et traversait une dépression, ont déclaré les enquêteurs malgaches.



Etudiante à l'université de Cambridge et effectuant des recherches sur la Grande ile, Alana Cutland, 19 ans, s'était jetée dans le vide par la porte de l'avion cinq minutes après le décollage du petit aéroport d'Anjajavy. le 25 juillet, dans le nord-ouest.

Son corps a été transféré jeudi à Antananarivo, deux jours après sa découverte à l'issue de deux semaines de recherches dans la forêt de Mahadrodroka.

Le chef de l'enquête a déclaré que des pilules contre le paludisme avaient été trouvées dans son sac, dont deux seulement avaient été consommées, sans qu'on sache à quelle date.

"On a trouvé dans ses affaires une boite de médicaments anti-palu. Et on nous a rapporté qu'elle avait aussi des somnifères qui traînaient sur sa table à son hôtel", a dit à l'AFP le commandant Spinola Edvin Nomenjanahary.

Selon lui, la jeune fille avait marmonné lors d'un appel téléphonique avec ses parents, qui lui avaient suggéré de rentrer.

"Les parents avaient eu du mal à reconnaître leur fille dans leur dernière conversation téléphonique et lui avaient demandé de prendre le même avion que Mme Ruth Johnson, une Anglaise qui séjournait dans le même hôtel qu'elle, pour retourner en Angleterre", a indiqué l'enquêteur mercredi soir à l'AFP.

"Avant le départ, le 25 juillet, en allant la chercher dans sa chambre, Mme Ruth a retrouvé Alana assise sur une chaise, avec un regard perdu dans le vide", a-t-il ajouté.

Sa dépouille a été transportée à la morgue de l'hôpital HJRA, le plus grand de Madagascar, en présence de la presse et du colonel D'y La Paix Ralaivaonary, commandant de la gendarmerie de la province de Majunga, où s'est produit le drame.

Sa famille avait précisé le mois dernier dans un communiqué qu'Alana devait poursuivre ses études de sciences naturelles dans le cadre d'un stage à Madagascar. Elle n'a fourni aucune explication du geste de la jeune fille qu'elle décrivait comme curieuse et enthousiaste.

Selon l'officier de gendarmerie, Alana était déprimée et n'aurait pas voulu rentrer.

"Elle a fait des recherches sur les petits crabes et elle a fait une dépression après constat de l'échec de ses recherches", a indiqué jeudi à la presse le colonel Ralaivaonary.

"Elle a eu une déception et a accepté à contre-coeur de rentrer chez elle", a-t-il dit. "La recherche (qu'avait entreprise Alana) devait durer six semaines. Mais en dix jours de recherches ses parents ont décidé de la ramener après constat de l'échec de la recherche", a-t-il ajouté.

Le pilote et l'autre passagère, Mme Johnson, ont déclaré avoir tenté en vain de l'empêcher de se précipiter dans le vide lors du vol.

La reconstitution des faits a montré qu'"elle a sauté, personne ne l'a poussée", a dit le colonel de gendarmerie.