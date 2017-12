L'estime de soi, thème principal d'une soirée philosophique

PAPEETE, le 11 décembre 2017 - Le thème de la soirée philosophique organisée par l'association Échanges himalayens est "l'estime de soi". Plus précisément, il sera question de faire le point sur les approches de la psychologie contemporaine face à celle du bouddhisme. Patrick Favro, docteur en sociologie des nouvelles religions et professeur à l'université de Polynésie française animera les échanges.



L'association Échanges himalayens accorde " beaucoup d’importance aux échanges culturels et humains " car " ils nous enrichissent et motivent à la rencontre de l’autre ". Dans ce contexte, elle propose une soirée philosophique sur le thème de l'estime de soi. Les participants pourront s'interroger sur les approches de la psychologie contemporaine face à celle du bouddhisme.



Membre d'Échanges himalayen depuis de nombreuses années, docteur en sociologie des nouvelles religions, enseignant-chercheur à l'université et coach certifié, Patrick Favro animera cet échange. " Il nous fera partager sa réflexion pour s’ouvrir à vos questions. Voir sa présentation de la conférence dans le dossier attaché ."



Le bouddhisme est largement répandu et bien connu en Occident, y compris en Polynésie française. Dans le cheminement que propose cette religion, " éteindre le soi est le but ultime. En effet, le nirvana, dans le bouddhisme tibétain notamment, est l’aboutissement du processus proposé par les quatre nobles vérités ".



À l'inverse, dans notre société contemporaine, " l’estime de soi est une notion très valorisée, comme en témoigne un grand nombre de recherches, de publications d’articles et d’ouvrages sur la question. L’estime de soi est déterminante pour la réussite, l’efficacité, l’optimisme, la motivation, le bien-être, entre autres. Elle serait même un moyen de prévention des conduites addictive s".



Comment réconcilier ces deux points de vue qui paraissent si diamétralement opposés ? Telle est la question posée par cette soirée philosophique. " La réponse passe par une approche psychologique qui transcende ces contradictions apparentes ."



En préambule à la conférence, Patrcia Yu et Daniel Monconduit feront le point sur l’encours des actions et parleront de la prochaine mission prévue début 2018. L'association a désormais plus de vingt ans. Elle est née en 1996. " J'ai toujours été attiré par le Népal et la culture himalayenne ", indique Daniel Montconduit, fondateur de l'association Échanges himalayens. " Lorsque j'y suis allé la première fois dans le milieu des années 1980 je suis tombé sous le charme de la beauté des gens et de leur sagesse, par les paysages, majestueux. J'ai découvert aussi la pauvreté des lieux ."



Depuis, chaque année, des missions sont organisées sur place, au Tibet. Les membres de l'association polynésienne se déplacent " à leurs frais ", précise Daniel Montconduit. " C'est la philosophie, nous réduisons au maximum les coûts. Ce qui limite aussi nos actions ."