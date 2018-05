L'esplanade Chirac fermée durant les travaux

PAPEETE, le 3 mai 2018 - Le relooking de cet espace démarrera d'ici peu et durera 1 an. Le Port autonome informe, dans un communiqué, que le site sera fermé au public durant les travaux, "excepté l'accès au parking souterrain". Les piétons, qui voudraient passer de la marina de Papeete aux jardins de Paofai, devront contourner l'esplanade.



Les travaux qui devraient démarrer " très bientôt ", permettront " la réalisation de futurs installations à disposition de la population et de nos croisiéristes, à savoir un restaurant, un bistrot, une place d’animation culturelle sur laquelle sera érigée une pirogue double, emblème de notre culture, et qui mesurera plusieurs mètres de haut ", indique un communiqué. D'autres aménagements paysagers sont également prévus. " Une palissade vient d'être posée pour empêcher l'accès au public ."



En tout, le Port autonome a investi près de 800 millions de francs pour la réalisation de ces travaux.



Cependant, les parkings souterrains seront toujours accessibles. Pour les piétons qui souhaiteraient passer de la marina de Papeete aux jardins de Paofai, ils devront contourner l'esplanade.