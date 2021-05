L'escrime sacre ses champions

Tahiti, le 16 mai 2021 - Les championnats de Polynésie d'escrime ont rassemblé, dimanche à Arue, une trentaine de bretteurs issus des clubs Aito Papeete Escrime, de Taravao, Faa'a et des Fines lames de Arue, avec une grande participation des jeunes. En fleuret dame, Ines Chanseau Bouy s'est parée d'or et, chez les hommes, le titre est revenu à Gabriel Goi. À l'épée, Esther Cuneo a été sacrée chez les dames et Nans Damon l'a emporté chez les messieurs.



Les bretteurs du fenua avaient rendez-vous dimanche à Arue pour les championnats de Polynésie d'escrime, organisés pour la première fois sous la bannière de la Fédération tahitienne d'escrime (FTE) présidée par Charles Shan Sei Fan et délégataire de service public depuis février dernier. Une trentaine d'escrimeurs, issus des clubs Aito Papeete Escrime, de Taravao, Faa'a et des Fines lames de Arue ont répondus présents pour l'occasion, avec notamment une belle participation des jeunes espoirs de la discipline. "Pour vous donner un exemple, à Faa'a, on commence à manquer de matériel parce qu'on accueille désormais pas mal de jeunes. Nous étions une quarantaine cette semaine. Et il y a un réel talent chez certains. Il y en a qui ont participé aux Championnats de Polynésie alors qu'ils n'ont que trois semaines d'escrime derrière eux", indique Arnaud Bellanger, maitre d'armes à la FTE.