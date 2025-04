L’équipe universitaire tahitienne championne de France

Tahiti, le 8 avril 2025 - L’équipe de badminton de l’Université de la Polynésie française (UPF) a remporté le Championnat de France Universitaire de badminton – niveau 2, les 3 et 4 avril derniers à Chambly, dans les Hauts-de-France.



Composée de jeunes athlètes talentueux et déterminés, l’équipe s’est envolée vers la métropole le 26 mars, encadrée par l’Union du sport universitaire polynésien (USUP), pour représenter dignement les couleurs du Fenua dans cette compétition d’envergure nationale. Après un stage intensif de préparation de quatre jours à Caen, les toa ‘aito et toa vahine se sont mesurés aux meilleures formations universitaires françaises.



Leur engagement, leur esprit d’équipe et leur combativité leur ont permis de s’imposer face à des adversaires aguerris et de monter sur la plus haute marche du podium, offrant à la Polynésie française un magnifique premier titre national.



Cette victoire illustre non seulement le niveau grandissant du badminton en Polynésie, mais aussi le travail de fond mené par les structures sportives universitaires ainsi que le travail de la Fédération tahitienne de badminton pour faire rayonner la jeunesse polynésienne sur les scènes sportives nationales et internationales.



La Fédération tahitienne de badminton tient à féliciter chaleureusement tous les membres de cette équipe, Noa Charles, Pierre Koon, Tyron Walesa, Marie Pautu, Vairaumati Scheid et Esther Tau ainsi que les encadrants et coach Christian le Moal et Nicolas Mouret pour leur parcours remarquable durant ce championnat de France universitaire.