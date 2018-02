L'environnement sera au cœur de la journée polynésienne vendredi à l'UPF

PUNAAUIA, le 5 février 2018 - Chaque année, les étudiants de reo mā'ohi organisent la journée des langues et cultures polynésiennes. Pour cette 9ème édition, le comité organisateur a retenu comme thème : l'environnement. L'idée est de faire le lien entre la sauvegarde de nos langues et la préservation de notre environnement.



" Nous sommes tous concernés par ce sujet ", s'écrie Tauhiarai Taputu, président du comité organisateur. Pour cette nouvelle édition, les étudiants en reo mā'ohi ont choisi de mettre en avant l'environnement, ou du moins, de faire prendre conscience aux Polynésiens de l'importance de protéger notre mère nature.



Aujourd'hui encore, ces jeunes déplorent les nombreux reportages d'incivisme qui sont diffusés sur les chaînes de télévision. " À la Hawaiki Nui Va'a, par exemple, on peut voir des plastiques qui ont été jetés un peu partout ", s'indigne le président du comité organisateur.



Et le fait de mettre en avant la protection de l'environnement, rejoint totalement leur idée première, à savoir la préservation de nos langues polynésiennes. " Il y a un lien étroit entre l'environnement et la langue. La langue fonde l'identité de quelqu'un dans sa nature, dans son pays. Nos langues participent à cette cohésion, donc elle a toute sa place. Il faut protéger sa nature, comme on protège aussi sa langue. C'est au quotidien que ça se passe, tout comme on tri ses déchets tous les jours, eh bien, on doit faire vivre sa culture tous les jours. Si chacun faisait un effort dans chaque archipel, on fera avancer les choses ", souligne Lovaina Rochette, professeur de reo.



D'ailleurs, le comité organisateur a décidé de mettre en avant les cinq archipels. " Les étudiants venant de tel ou tel archipel se regrouperont. Les étudiants marquisiens feront une prestation qui représentera leur archipel, sur le thème de l'environnement. Je pense qu'ils parleront plutôt de la mer avec la pêche industrielle qu'il y a là-bas actuellement. Les Tuamotu mettront en valeur, la terre, la mer et les airs, de même que les Australes. Les Gambier parleront de l'évolution de la perle jusqu'à nos jours ", indique Tauhiarai Taputu.



" On ne vous en dira pas plus ", souffle le président du comité organisateur. Venez découvrir le travail préparé depuis plusieurs semaines par ces étudiants. Rendez-vous donc vendredi à partir de 7h30, à l'Université de la Polynésie française.