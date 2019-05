L'environnement et la santé au cœur des floralies

PAPEETE, le 23 mai 2019 - La 10e édition des floralies a ouvert ses portes ce jeudi matin, au parc expo de Mama'o. Durant onze jours, vous retrouverez diverses plantes et arbres fruitiers sur le thème "Fenua o te ora, 'a ara". Pour cette nouvelle édition, l'environnement et la santé sont mis à l'honneur.



Onze jours de fête pour l'horticulture, avec l'ouverture ce jeudi matin de la 10e édition des floralies, sur le site du parc expo de Mama'o.



Plus d'une centaine d'exposants ont fait le déplacement pour vous faire découvrir leurs nouveautés. "Je prépare cette exposition depuis un an" , souligne papa Capo, horticulteur de Moorea. Avec ses 'aute colorés et de différentes formes, papa Capo a réussi à percer dans le domaine.



Autres plantes qui attisent les convoitises, les anthurium, les bougainvillées ou encore les crotons. Les arbres fruitiers n'ont pas été oubliés. Cette année, la fédération Hei Tini Rau et la Chambre de l'agriculture ont choisi de mettre en avant l'environnement et la santé. "Les plantes apportent beaucoup de bien à l'être humain" , explique Patricia Hoata, présidente de la fédération Hei Tini Rau. Et pour être en adéquation avec leur thème "Fenua o te ora, 'a ara" (pour notre terre de vie, agissons ensemble), les organisateurs ont réparti les horticulteurs sur quatre espaces. Le premier est dédié aux produits du terroir, "tels que les agrumes et toutes les variétés existant sur le territoire" . Le second jardin fait honneur aux plantes médicinales : "C'est un espace très important pour la jeunesse de demain. Ils pourront découvrir les bienfaits de telle ou telle plante" , dit la présidente de Hei Tini Rau. Le troisième jardin met en avant les plantes dépolluantes. "Chaque plante dépollue l'air à sa façon, comme les spathiphyllum que j'appelle la plante poubelle, parce qu'elle avale tout. Il y a d'autres plantes encore qui sont exposées et qui agissent dans certaines pièces de la maison." Le dernier espace est dédié aux fleurs pour maman : "En cette période de la fête des mères, nous avons pensé à nos petites mamans. Nos grands-mères, par exemple, n'avaient pas d'orchidées dans leur jardin, eh bien, pour ces floralies, nous avons voulu mettre en avant, les plantes que nos matahiapo connaissent bien, comme le 'opuhi, les 'ape, les exorats… On a voulu valoriser les mamans de l'époque" , souligne Patricia Hoata.



En plus des fleurs et des plantes, des exposants pa'umotu sont également de la partie. Présents pour le festival des Tuamotu, ces artisans vont vous faire découvrir l'artisanat pa'umotu ainsi que les produits de leur terroir. Autant de saveurs et de richesses à découvrir jusqu'au 2 juin au parc expo de Mama'o.