L'enquête pour viols et agressions sexuelles visant Depardieu classée sans suite

Paris, France | AFP | mardi 04/06/2019 - L'enquête pour viols et agressions sexuelles visant l'acteur Gérard Depardieu, ouverte après une plainte déposée en août 2018, a été classée sans suite mardi, a appris l'AFP auprès du parquet de Paris.



"Les nombreuses investigations réalisées dans le cadre de cette procédure n'ont pas permis de caractériser les infractions dénoncées dans tous leurs éléments constitutifs", selon le parquet.

Une plainte avait été déposée fin août à la gendarmerie de Lambesc (Bouches-du-Rhône) par une jeune comédienne. Selon la plaignante, les faits se seraient déroulés au domicile parisien de la star, un hôtel particulier du VIe arrondissement, les 7 et 13 août 2018.

Le parquet d'Aix-en-Provence avait immédiatement ouvert une enquête préliminaire avant de s'en dessaisir au profit du parquet de Paris, qui avait confié les investigations au 3e district de la police judiciaire (DPJ).

Après l'islamologue Tariq Ramadan, le ministre Gérald Darmanin, le comédien Philippe Caubère, ou le producteur Luc Besson, Gérard Depardieu avait été à son tour pris dans la vague d'accusations de femmes affirmant avoir été victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Ce mouvement est né dans le monde entier après la chute du producteur américain Harvey Weinstein en octobre 2017, accusé d'agressions sexuelles.

En février, après neuf mois d'enquête, le parquet de Paris avait classé sans suite la plainte d'une comédienne qui accusait de viols Luc Besson. Le parquet de Créteil avait pour sa part classé sans suite la plainte pour viol d'une ex-militante Femen contre Philippe Caubère.

Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, a pour sa part bénéficié d'un non lieu et d'un classement sans suite dans deux affaires distinctes.