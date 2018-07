L'émissaire de Punaauia sous haute surveillance

Mais ces réparations sont temporaires. Le Pays a décidé de verser 60 millions de Fcfp de subvention à la SEM Assainissement de Tahiti pour faire une étude exhaustive sur cet émissaire. L'objectif est de définir un cahier des charges pour mettre en place un nouvel émissaire et bien sûr d'identifier les causes qui ont entraîné " une dégradation prématurée" . Car pour le moment, on ne sait pas encore ce qui a entraîné cette "corrosion" : courant sous-estimé, mauvaise pose..? L'étude devrait permettre de le déterminer.

Les premières estimations pour les travaux de l'émissaire atteignent 500 millions de Fcfp. "On se sert de cette expérience pour ne pas refaire les mêmes erreurs", souligne un proche du dossier. Les travaux devraient commencer mi-2019 et durer 18 mois environ.



L'émissaire ne sera donc pas remplacé avant 2020. La direction de l'environnement et la SEM précisent que des contrôles réguliers sont effectués pour éviter les fuites et aussi vérifier qu'il n'y en n'a pas. Mais la mairie est déjà prête au cas où. Les arrêtés municipaux d'interdiction de baignade sont déjà prêts pour être édités si besoin.



A noter que Punaauia a été la première commune de Tahiti à proposer un réseau d'assainissement collectif qui réponde quasiment aux besoins de sa population grâce à ses 40 km de réseau d'eaux usées enterré, de l'entrée Est de la commune jusqu'à la Pointe des pêcheurs, une station d'épuration physico-chimique implantée à Matatia et ses 4 000 foyers connectés à l'assainissement collectif.