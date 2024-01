L'émissaire américain pour le climat Kerry va démissionner et rejoindre la campagne de Biden

Washington, États-Unis | AFP | dimanche 13/01/2024 - L'émissaire américain pour le climat John Kerry, au rôle clé au sein de l'administration américaine en matière de lutte contre le changement climatique, va démissionner afin de contribuer à la campagne pour la réélection du président Biden, ont rapporté samedi des médias.



La démission de M. Kerry, 80 ans, devrait prendre effet d'ici le printemps, selon le New York Times.



Depuis 2021, l'ancien secrétaire d'Etat et sénateur fait la liaison avec d'autres pays afin d'obtenir des engagements en matière de changement climatique, notamment lors du dernier sommet des Nations unies sur le climat, la COP28, qui s'est tenu à Dubaï.



M. Kerry a l'intention de prendre part à la campagne de Joe Biden en faisant connaître le travail du président en matière de lutte contre le réchauffement climatique, selon plusieurs médias américains citant des responsables proches du dossier.



M. Kerry a informé mercredi M. Biden de son intention de partir, et son équipe a pris connaissance de sa décision samedi, ont rapporté ces médias.



L'ex-secrétaire d'Etat a conduit la délégation américaine lors de trois sommets des Nations unies sur le climat mais a également travaillé de manière efficace avec la Chine, malgré des relations diplomatiques compliquées.



Ces deux pays sont responsables à eux seuls de quelque 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.



Dans une rare démonstration d'unité, les Etats-Unis et la Chine ont scellé en décembre, lors du sommet sur le climat COP28, un accord historique, quoique édulcoré, pour commencer à abandonner le pétrole, le gaz et le charbon, principaux responsables de la crise climatique planétaire.



M. Kerry avait accueilli son homologue chinois Xie Zhenhua un mois plus tôt en Californie, où les deux pays s'étaient mis d'accord sur les grandes lignes de l'action climatique qui ont en partie servi de base pour l'accord de Dubaï impliquant près de 200 pays.



La nouvelle de la démission de M. Kerry intervient au lendemain de l'annonce du départ en retraite de M. Xie.

