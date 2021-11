L'église adventiste solidaire

Bora Bora, le 13 novembre 2021- Jeudi matin, la communauté de l’église adventiste à Bora Bora a organisé une action de solidarité, dans le cadre communautaire de bienfaisance. Pas moins de 250 repas ont été distribués à des familles prioritaires dans la commune associée de Nunue.



Les membres du bureau du département de bienfaisance de l’église adventiste de Bora Bora ont préparé et distribué des repas à des familles prioritaires de la commune de Nunue. Les plateaux repas étaient exclusivement constitués d'ingrédients sains et végétariens à base de légumes bio : salade de potiron aux oignons et lentilles au lait de coco accompagnées de riz. Pas moins de 250 barquettes ont ainsi pu être livrées jeudi 11 novembre. La communauté a souhaité associer un moment de partage et de paix à cette journée de commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale. Chaque plateau repas était accompagné d'un petit verset biblique afin d’encourager et apporter un soutien moral aux familles dans le besoin.



C'est ce qu'explique sœur Régina, la représentante du département de la bienfaisance de l’église adventiste : “C’est un partage que nous voulons faire avec la population de Bora Bora. C’est important d’autant plus que la situation sanitaire a empêché des œuvres caritatives, et ce partage nous permet d’apporter un réconfort et un soutien aux familles dans le besoin. Nous faisons chaque année des actions comme celle-ci : soit on prépare des plateaux repas, soit on distribue des denrées alimentaires ou des vêtements mais aussi des versets de la Bible et c’est cela qui nous anime. L’essentiel c’est de le faire au moment ou tu peux le faire. Et comme par hasard c’est la fête de l’Armistice, voyez combien la vie fait bien les chose, marquer une action de solidarité pendant le cessez-le-feu de novembre 1918, c’est vraiment une grande joie pour nous.”