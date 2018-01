"L'école à l'hôpital aide à dédramatiser la maladie"

Chaque matin, le rituel d'Isabelle est immuable. Le personnel soignant lui transmet la liste des entrées et sorties des enfants, ainsi que leurs pathologies, puis elle passe dans chacune des chambres pour les inviter à venir à l'école de l'hôpital. Pour ceux qui sont alités, Isabelle leur propose quelques devoirs le matin et va se déplacer à leur chevet l'après-midi pour leur faire cours. Parfois, lorsque l'enfant est trop fatigué, elle va juste lui lire un conte. Un petit moment d'évasion pour le jeune patient…

"C'est une école à la carte, personnalisée. J'évalue au début le niveau de chaque élève et j'adapte ma pédagogie en fonction des résultats et bien sûr de son état de santé. C'est l'école qui va s'adapter à l'enfant et non l'inverse. Si l'enfant à des problèmes de lecture, je vais reprendre les bases. Je privilégie surtout le français et les maths et je travaille autour d'un thème, en ce moment, c'est l'Asie" , explique l'enseignante.



La durée moyenne des séjours des enfants est de deux jours, parfois d'autres enfants vont séjourner ici plusieurs semaines. Dans ces cas-là, Isabelle va prendre contact avec le professeur principal pour qu'il lui envoie les cours et les devoirs. Grâce au réseau internet Pronote, l'enseignant spécialisé peut suivre le dossier de l'élève, comme c'est le cas avec Gwendoline-Tuira, élève en 4ème. L'adolescente de 14 ans vient d'être hospitalisée de nouveau après un premier long séjour l'an dernier. "Je suis contente de pouvoir aller à l'école à l'hôpital, cela me permet de ne pas décrocher et surtout cela fait passer le temps, car les journées sont longues à l'hôpital" .

Lors de la sortie de l'enfant, l'enseignante transmet systématiquement une synthèse du travail à l'établissement d'origine de l'enfant.