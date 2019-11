L’école Nuutafaratea fête ses 40 ans

Tahiti, le 28 novembre 2019 - L’école Nuutafaratea de Mataiea a célébré ses 40 ans lors d’une cérémonie officielle organisée mercredi soir.



A l’occasion des 40 ans de l’école Nuutafaratea, le président Edouard Fritch et la ministre de l’Education, Christelle Lehartel, se sont rendus, mercredi en début de soirée, à la cérémonie organisée au sein de cette école, à Teva I Uta.



Le haut-commissaire Dominique Sorain et le nouveau chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, Guy Fitzer, étaient également présents à cette cérémonie.



Le corps enseignant et l’ensemble des élèves avaient préparé, pour cette célébration, des spectacles qui ont montré le lien fort de cette « école rurale » au passé culturel de Mataiea. Cet établissement porte ainsi le nom du marae situé à proximité. La première directrice de l’école a été Pâquerette Ebb et la directrice actuelle est Mickaella Duhaze.



Au cours de la soirée, le ministre de l’Economie verte, maire de Teva i Uta, Tearii Alpha a, par ailleurs, reçu du haut-commissaire la médaille de l’ordre du mérite agricole.