L’école Amahi se mobilise pour le Téléthon

Le Téléthon 2022, c’était ce week-end, et les établissements scolaires de Punaauia, comme chaque année, se sont mobilisés pour l’événement. Pour l’occasion, ils ont organisé une collecte de fonds et des ateliers de sensibilisation sur les maladies génétique dans les locaux de l’école Amahi.



Afin de se mobiliser pour le Téléthon 2022, les écoles de Punaauia ont organisé vendredi matin leurs traditionnels ateliers dans les locaux de l’école Amahi. Organisés conjointement par les huit établissements scolaires de la ville, ils ont pour objectif de sensibiliser les enfants et parents aux maladies orphelines.



Cette opération a commencé dès lundi dernier, où dans chaque école, une urne a été disposée pour récolter des dons. Elle s’est terminée vendredi matin, après l’organisation de ces ateliers. Pour Ernest Marchal, l’instigateur du projet, cette matinée permet de “participer avec la circonscription des écoles de la ville à ce Téléthon, car nous souhaitons participer à l’effort de sensibilisation et à la recherche médicale des maladies myopathiques. C’est également très important pour nous que nos élèves soient informés et instruits dès le plus jeune âge à ce sujet”. Cette opération est également l’aboutissement d’un projet plus général, “l’organisation de ses ateliers finalise notre thématique de notre programme École en Santé” continue l’inspecteur de l’éducation des écoles de Punaauia qui est également à la tête de l’organisation générale de ce Téléthon 2022.



Sensibiliser aux maladies génétiques



Dans les locaux de l’école Amahi, chaque école a organisé un atelier spécifique. Tous ont un objectif de sensibilisation aux maladies orphelines, dans un esprit de partage et de convivialité entre parents, enfants et professeurs. “Chaque classe accueille un atelier différent. Les élèves changent de salles après chaque activité pour qu’ils puissent toutes les faire”, explique Hina Ariiotima, la directrice de l’école Amahi, “par exemple, notre classe de moyenne section accueille l’atelier Les Petites Mains du Partage, où les enfants tracent et découpent les contours d’une main pour la création d’une grande fresque commune”. Le reste du programme est divisé en cinq autres ateliers comme celui des Joyeuses Ribambelles, les Handi-Coloriages, Les Peintres en Herbe, les Cœurs de la Solidarité ou encore Le Secret de Mael. Ce dernier est certainement le plus délicat, car on avertit les enfants à propos de la maladie d’Angelman avec le visionnage d’une vidéo.



Les professeures, pièces maitresses de l’événement



Dans l’organisation bien huilée de ces ateliers, il a des rouages majeurs. Ils sont à l’origine du bon déroulé des opérations et ce sont bien évidemment les différentes professeures qui ont magnifiquement su orchestrer les différentes activités. “Je m’occupe de l’activité Les Peintres en Herbe. Le principe est simple, chaque enfant va peindre le logo du Téléthon avec les couleurs qu’il souhaite. Ils les accrochent ensuite avec moi sur le mur de la classe pour créer un magnifique panneau des peintures. Alors bien sûr, il y a des enfants très jeunes qui auront plus de mal à peindre et des plus grands qui respecteront peut-être mieux le modèle, mais le principal c’est que tout le monde s’amuse”, nous explique avec un grand sourire Suzanne, professeure des écoles, “j’essaye de faire de mon mieux pour coordonner l’activité avec tous les enfants et les quelques parents d’élèves qui sont présents”.



Au total, la circonscription des écoles de Punaauia aura récolté 100 142 Fcfp à destination de l’AFM Téléthon. Solidaires et efficaces.